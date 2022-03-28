Siyasilerden Çanakkale Köprüsü tepkisi

Hazine’nin günlük 45 bin araç geçiş garantisi verdiği Çanakkale Köprüsü’nden dün 6 bin araç geçtiği açıklandı. Siyasiler, aradaki 39 bin araçlık farkın vatandaşa fatura edilecek olmasına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Hakan KAYA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine'nin günlük 45 bin araç geçiş garantisi verdiği Çanakkale Köprüsü'nden dün 6 bin araç geçtiğini açıkladı.

39 bin araçlık fark için Hazine, her araç başına yaklaşık 17,7 euro üzerinden şirkete bir günde toplamda yaklaşık 690 bin euro (11,1 milyon TL) ödeme yapacak.

Siyasiler, aradaki 39 bin araçlık farkın vatandaşa fatura edilecek olmasına sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi. Siyasilerin paylaşımları şu şekilde:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek: “Bakan Karaismailoğlu’ndan Çanakkale Köprüsü açıklaması: Dün 39 bin araç için halkın ödediği vergilerden garanti ödeme adı altında hem de Euro olarak belli bir gruba para aktarıldı…”

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: “Günde 45 bin geçiş garantisi verilen köprüden 6 bin araç geçmiş. 39 bin eksik. Manda yoğurtlu tarifler verenlerin hatalarının faturası ekmek kuyruğunda bekleyen yoksul halka çıkıyor. Türkiye bu kötü yönetimi hak etmiyor.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal:”Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nden dün 6 bin aracın geçtiğini duyurdu. Köprüye günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilmişti.39 bin aracın geçiş ücretini, dün, millet cebinden ödedi!”

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut:”Geçiş ücreti sadece “272.5 liracık olan”, 45 bin araç geçiş garantisi verilen Çanakkale Köprüsü’nden dün geçen araç sayısı 6 bin. Geçmeyen 39 bin aracın parasını vergilerimizle biz ödedik.

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