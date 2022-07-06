Son 24 saatte ülke Teksas’a döndü

Türkiye dün akşamdan bu yana şiddet olayları ile sarsılıyor. Eline silah alan vatandaşlar, ailesini, akrabalarını, doktoru, davacısını ve avukatını öldürdü.

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Ekonomik kriz ile boğuşan vatandaşın psikolojisi de bozuldu.

Her geçen gün artan şiddet vakaları son 24 saatte çığırından çıktı.

EŞİ VE ÇOĞUNU KATLETTİ

Mersin'de uzun süredir yaşadığı işsizlik nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen 31 yaşındaki Ali Dilek dün akşam, eşini ve 3 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra aynı tabanca ile intihar etti.

ESENYURT’TA AİLE FACİASI

İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında, ailesiyle tartışan Ömer Orak, annesi Nurten Orak, 9 ay önce evlenen ve 2.5 aylık hamile olduğu öğrenilen kız kardeşi Esra Yamak ile kardeşi Yasin Orak'ı silahla öldürdü. Ailesini katlettikten sona kafasına ateş eden Ömer Orak, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Orak hastanede hayatını kaybetti.

DOKTORU VURDU

Konya’nın Yunak İlçe Devlet Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Hacı Mahmut Akçay, bugün kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya’yı başından vurdu. Saldırgan daha sonra aynı silahla intihar etti. Saldırganın annesinin kardiyolog Karakaya'nın hastası olduğu ancak tedavi sürecinde hayatını kaybettiği, saldırıyı da bu yüzden gerçekleştirdiği iddia edildi.

AVUKATI VE DAVACIYI ÖLDÜRDÜ

İstanbul’da Abdullah Türkoğlu, tabanca ile yaraladığı kişinin ailesi tarafından açılan tazminat davasının geri çekilmemesi üzerine dehşet saçtı. Önce davanın avukatı Servet Bakırtaş’ı bürosunda öldüren Türkoğlu, daha sonra kendisine dava açan Öznur Tufan’ı silahla vurarak öldürdü.

GENÇLERİN KAVGASI ÖLÜMLE BİTTİ

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Aralarında kız arkadaş yüzünden husumet bulunduğu öğrenilen 3 genç kavga etti. Kavgada A.K. (18), Alim İçen'i (23) 3 kez karnından bıçaklayarak öldürdü.

EŞİNİ SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADI

Konya’da Süleyman P. , belirlenemeyen nedenle sokak ortasında 2 çocuğunun annesi eşi Sultan P.’yi bıçaklayarak öldürdü.

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