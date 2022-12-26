Kılıçdaroğlu: Erdoğan seçilemeyeceğini anlarsa…

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan önümüzdeki seçim öncesi çarpıcı tespit: Erdoğan seçilemeyeceğini anlarsa seçime girmeyebilir. Seçim kaybetmek istemez. Anlarsa ‘Ben girecektim ama YSK onaylamadı’ diyecek. Ama biz YSK’nın onun emrinde olduğunu biliyoruz.

Sözcü Ankara

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, internet medyasının temsilcileriyle Ankara’da bir araya geldi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– Bu cumhurbaşkanı adayı değil, sistem sorunu. Altılı Masa'da aday konuşulmadı. 5 Ocak'ta hükümet programı ve parlamenter sistemi konuşacağız. İsim konuşulmayacak. Bugüne kadar kararlar da her zaman oy birliğiyle alındı.

ERDOĞAN İSİM TELAFFUZ EDİLMESİNİ İSTİYOR

– İsim konuşulmaması handikap mı? Her kafadan ses çıkmaması için bekliyoruz. İsim telaffuz edilmesini Erdoğan istiyor, ancak onun ne istediğini biz de biliyoruz. İsmin gecikmesi konusunda negatif baskıyı da basın yaratıyor. Algı biri gitsin diğeri gelsin. Bunu değiştiriyoruz. Önemli olan sistemi değiştirmektir.

BAŞKANLARIMIZ ALTILI MASA’NIN DA BAŞKANLARIDIR

– Meral Akşener ile bir sorunumuz yok. Takvimi de hükümet programı belirlendikten sonra liderler olarak bir araya gelerek duyuracağız. İki toplantı yaptık. Ortak söylem ve hükümet programı ve geçiş programı başlıklarımızı konuşacağız. Akşener ile Ekrem Bey arasında eski bir dostluk var. O, Akşener'e ‘abla' der. Yadırgamadık. Bizim belediye başkanlarımız Altılı Masa’nın da başkanlarıdır.

DOĞALGAZI NİYE UCUZA SATMIYORSUNUZ?

– Doğalgaz çıkıyorsa seviniriz. Ucuza ısınılmasından memnunluk duyarız. İki Türkiye var. İlki Saray, ikincisi evine ekmek götüremeyen Türkiye. Doğalgazı ucuza satabilirdiniz. Niye satmıyorsunuz?

KURTARICI YA DA YENİ KRAL ARAMIYORUZ

– Masa dağılmaz. Erdoğan elinden geleni yapıyor. Niye masayı dağıtalım? Altı liderin göstereceği aday kazanacak. Vekil seçimleri ortak listesini konuşmadık. Benim düşüncem tek adayla girilmeli. Biz kurtarıcı aramıyoruz. Yeni kral aramıyoruz.

YAPILMIŞ ANKETLERİ ANALİZ EDİYORUZ

– 2014'te seçim güvenliğinde karnemiz iyi değildi. O dönem ülkenin her yerine gidebiliyoruz. Geçmişte 10 bin sandığa arkadaşlarımız gitmemişti. Onlarla ilişkimizi kestik. Altılı masada bir CHP'linin başka parti tarafından aday gösterilmesini konuşmadık. CHP'nin anket çalışması da yok. Yapılmış anketleri analiz ediyoruz.

YSK ERDOĞAN’IN EMRİNDE

– Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş tarihini konuşmadık. Ali Babacan'ın bir sonraki seçime kalabileceği görüşüne saygı duyarım. Ama konuşmadık. Erdoğan seçilemeyeceğini anlarsa seçime girmeyebilir. Seçim kaybetmek istemez. Anlarsa ‘Ben girecektim ama YSK onaylamadı' diyecek. Ama biz YSK'nın onun emrinde olduğunu biliyoruz.

DEMİRTAŞ VE KAVALA HAKSIZ YERE HAPİSTE

– Adalet arayışı sadece HDP'liler değil, 85 milyonu ilgilendiriyor. Maalesef bu ülkede adalet yok. HDP'nin Adalet Bakanlığı önünde nöbetini böyle anlıyorum. Sayın Demirtaş'ın açıklamalarını dikkatle izliyoruz. Demirtaş ve Kavala'nın haksız yere hapiste olduğunu biliyoruz. Uyuşturucu baronlarından medet uman bir parlamento olur mu? Ülkeye gelen paranın kaynağını sormayan Meclis olabilir mi?

YÜREĞİN YATIYORSA YAP

– Erdoğan kurşun askerlerini yani yargıyı geri çek. İstanbul için hemen seçim kararı al. Milletin kararı önemlidir. Yüreğin yetiyorsa yap. Aynı çağrıyı Yalova için de yapıyoruz. Milletin iradesine güveniyorsan hemen seçim yap.

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