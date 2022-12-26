KKTC’de 36 yıl sonra kadın başkan

KKTC’de yapılan ve 208 bin seçmenin oy kullandığı yerel seçim sonuçları belli oldu. 36 yıl sonra ilk kadın başkan seçildi.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

KKTC'de yapılan ve 208 bin seçmenin oy kullandığı yerel seçim sonuçları belli oldu.

İktidardaki Ulusal Birlik Partisi altı başkanlık, muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi ise yedi başkanlık kazandı.

18 belediye başkanı, 220 belediye meclis üyesi, 240 muhtar ve 960 ihtiyar heyeti üyesi belirlendi. Seçimler sonucu Toplumcu Demokrasi Partisi bir, Demokrat Parti bir ve bağımsızlar da üç başkanlık elde etti.

Büyükkonuk-Mehmetçik Belediye Başkanlığını ise 36 yıl aradan sonra ilk kez iktidardaki UBP'den Fatma Çimen Tuğlu kazandı.

Tuğlu, Mağusa bölgesi İskele ilçesinde yer alan Büyükkonuk-Mehmetçik beldesinde 1986 yılında seçilen ve 1990 yılında cinayete kurban giden Akıncılar Belediye Başkanı Sevim Akbaş'tan sonra seçilen ilk kadın oldu.

KKTC'deki yerel seçimlerde, 18 belediye başkanlığına 33'ü partili, 34'ü bağımsız olmak üzere 67 aday başvuru yapmıştı. 61 erkek ve 6 kadın belediye başkanı adayı yarıştı.