Sorumluluğumun farkındayım kendimi taca ya da auta atmıyorum

Aday olup olmayacağı tartışmalarına futbol terimleriyle açıklık getiren İmamoğlu, “Türkiye’nin meselesi cumhurbaşkanı adayı kim olacak meselesinin çok uzağında ülkenin geleceği meselesi. Tarihi bir masa kuruldu. Bu masa demokrasi adına genişlemeli” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile söyleşimizin ikinci gününde gündemden hiç düşmeyen adaylık tartışması var. Cumhurbaşkanı adayının partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyen İmamoğlu, süreci uzaktan izlemeyeceğini ifade etti. “Ekrem İmamoğlu burada kendi taca ya da auta atmıyor. Sorumluluğunun farkında. Ekrem İmamoğlu, İBB başkanı, tarihin en yüksek oyunu almış bir belediye başkanı” dedi.

■ Sizin cumhurbaşkanlığı adaylığınız ile ilgili tartışma devam ediyor. Aday mısınız?

Türkiye'nin meselesi cumhurbaşkanı adayı kim olacak meselesinin çok uzağında, çok ilerisinde ülkenin geleceği meselesi. Tarihi bir masa kuruldu. 6'lı masa. Bu masa demokrasi adına genişlemeli. İlla ittifak kavramı ile demiyorum, daha büyümeli. Türkiye'nin başta ekonomi olmak üzere birçok alanda çözüm bekleyen sorunları var. Türkiye bunlara odaklanmalı. Bunlara odaklanan bir siyasi akıl şu an var. Çok büyük bir emek veriliyor. Bu emeğin en birinci şahsiyeti CHP'nin genel başkanı, genel başkanım sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur, İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener'dir ve diğer liderlerdir. Bunu saygıyla heyecanla takip ediyorum. Bence bu safhada tartışılmalı. Partim var benim, ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Sanki ilk kez söylemişim gibi de davranılıyor. Hayır aslında defalarca söyledim ama insanlar bunu duymak istemiyor. 1.5 senedir her gün Ekrem İmamoğlu aday mı değil mi tartışması yapılır mı? 1.5 sene hiç durmadı. Bu bize de zarar veriyor. Topluma da, siyasi akla da zarar veriyor. Bir CHP'liye kim olsa sorsanız ilk sözü elbette ki kendi genel başkanının aday gösterilmesinin ister. Ben de CHP'liyim ve benim de adayım genel başkanımdır, sayın Kılıçdaroğlu'dur. Ortada bir ittifak, 6'lı masa var. Belki bu genişlemeli. Günün sonunda ülke kazanmalı, bir şahsın kazanmasının da anlamı yok. En doğru kararı vereceklerine inanıyorum.

SÜRECİ UZAKTAN İZLEMEM

Ancak Ekrem İmamoğlu burada kendi taca ya da auta atmıyor. Kendi sorumluluğunun da farkında. Ekrem İmamoğlu İBB başkanı, tarihin en yüksek oyunu almış bir belediye başkanı. Tarihin en çok oyunu almış bir belediye başkanı, ekonominin yüzde 45'inin döndüğü İstanbul'da süreci uzaktan izleyen olamaz. Sürece en çok katkıyı sunan, en çok bilgiyi sunan, en çok motivasyonu sunan kimlik olmak zorunda. İstanbul'da iyi şeyler olursa, güzel işler yapılırsa, insanlar mutlu olursa Türkiye de iyi olur. Önümüzdeki seçim bir o kadar başarılı olur. Bu, sadece İstanbul başarılı olursa ittifak kazanacak anlamına gelmiyor. Ankara başarılı olursa bu ittifak başarılı olacak ya da İzmir ya da Adana, Mersin, Antalya, Hatay…

İYİ BİR TAKIMIZ 11'İMİZ SIKI!

Hepimiz bu mesuliyeti taşıyoruz. 11 büyükşehir belediye başkanı bunun en temel motivasyon olduğunun farkında. Sıkı bir 11'imiz var, iyi bir takımız. Ben bu sürecin en sağlam kalesi, en sağlam neferi olmak istiyorum. Ve ülkemizin kazanmasını istiyorum. Bu kazanım bu seçimle ve rejimin değişmesiyle ülkesinin insanlarına umut vermesiyle olağanüstü bir ikinci yüzyıl başlangıcının olmasını istiyorum. Benim tek gündemim bu.

■ 2023 sonrası için başbakanlığa aday mısınız?

Bunların hiçbirisi benim zihnimin köşesinde bir hücremin zerresinde inanın olmayan duygular. Az önce söylediğim duygularla ama dolu dolu yaşıyorum.

‘İstanbul'da rakibimiz yok'

■ 2.dönem için İBB Başkanlığını istiyor musunuz?

Keşke İstanbul'a iki dönem, üç dönem belediye başkanlığı yapsam. İstanbul'da belediye başkanlığı çok asil onurlu bir görev. Muazzam bir kent ve bu kentin korunması lazım. Yanlış hamlelerle çok zarar görüyor. Doğru hamleler bir o kadar fayda ve değer kazanıyor. Ben İstanbul'da görev yapmaktan, bu onurlu makamda bulunmaktan büyük keyif, büyük gurur duyuyorum. İnsan bunu hayal etmeli ve eder de. Ben de hayal ediyorum elbette. İstanbul'un çok önemli meseleleri var. Bütün bunları çözen belediye başkanı olmayı kim istemez?

■ İstanbul'da anket yaptırıyor musunuz, şu anki durum nedir, seçim olsa ne kadar oy alırsınız?

Rakibimiz yok. Kim olursa olsun. Aklından kimi geçiriyorsa geçirsin rakiplerimiz, eskisi, yenisi fark etmez.

■ Sık sık polemik yaşadığınız eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun İstanbul'a aday olacağı, hazırlandığı söyleniyor. Sizce nasıl bir yarış olur?

İstanbul ile ilgili konuşmadığı sürece, İBB'nin işlerine karışmadığı sürece muhatabım bile değil. Herkes işini yapsın.

Mansur Yavaş ile iyi paslaşırız

■ Mansur Yavaş ile aranızda rekabet mi var?

Asla. Mansur Yavaş bahsettiğimiz o 11'in en sıkı takım arkadaşlarımdan bir tanesi. Bizden beklenen şeyi biliyoruz. Biz ne yaparız? Çok iyi paslaşırız. Çok iyi gol atarız. Çok iyi mücadele ederiz yan yana. Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş deyince seven insanların aklına gelen ilk şey bu olur diye düşünüyorum. Şöyle bir rekabet olabilir; daha iyi hizmet etme noktasında birbirimize katkı sunarız. Bu da güzel bir rekabettir zaten.

Gençlere ülkenin en ucuz öğrenci kartını sunuyoruz

■ Ulaşım zammından öğrencilerin muaf tutulup farkı İBB'nin sübvanse etmesi için sunulan teklifi veto edeceğinizi açıkladınız. Bu sizi zor durumda bırakmaz mı? Gençlere nasıl açıklayacaksınız?

Anlatmak zorundayız. Biz başka bir şeye çalışıyoruz. İstanbul'da 25 yaş üstü yüzbinlerce öğrenci kimlik kartı taşıyan İstanbullu var. 50 yaşında, 40 yaşında, 45 yaşında yüzbinlerce öğrenci var. 50 yaşında üniversite okumasınlar demiyorum. Elbette okusun. Ama sigortalı, Bağkur'lu, iş güç sahibi sağlam kazancı olan insanların bile ellerinde öğrenci kartı var. Bunun bize maliyeti senede 1 milyar TL. Ne acı bir şey ki dağıttığımız anne kartını, 65 yaş kartını başkaları kullanıyor. Kaçak kartlar meselesi var. Tabii ki ben öğrencileri çok seviyorum ama İstanbul'a hizmet vermek zorundayız. Başka bir durum daha var: 3 sene önce mazot 6 lirayken 85 TL'ye benim öğrencime kart satarlarken ben 40 TL'ye indirdim.

SÖZÜM ONA SİYASET

Bugün mazot 20 lira idi bir daha zam geldi, 20 lirayı geçti, öğrenci kartını 109 liraya satıyoruz. Türkiye'nin en ucuz öğrenci kartını sunuyoruz gençlerimize. Bütün bunları gençlerimize anlatırız. Bu arkadaşlar popülist bir teklifte bulunuyor, sözüm ona siyaset yapıyorlar. Gençlerin, çocukların tertemiz akıllarıyla vicdanlarıyla oynamaya çalışıyorlar. Tertemiz gönüllerini, kalplerini kirletmeye çalışıyorlar. Kendi çocukları bile onlara bu fırsatı vermeyecek. Bu anlamsız akılla meclise getirdikleri öneriyi kendi çocuklarına, torunlarına bile anlatamazlar. O gençler babalarını, dedelerini, annelerini kınarlar. Ben gençlere anlatırım.

Engellemenin daniskası

■ İBB'yi hizmet noktasında zora sokan engelleme girişmeleri olarak neleri görüyorsunuz?

Benim soruşturma açma hakkım var, araştırma başlatma hakkım var. Bunları hazırlatıyorum ona göre idari işlem yapacağım. İBB'ye İçişleri Bakanlığı diyor ki ‘dur, sen bunları soruşturamazsın ver o dosyaları bana' diyen bir akılla karşı karşıyayız. İBB'nin yaş ortalaması nedeniyle artık yürüyemeyecek hale gelen otobüslerinin yenilenmesi için 4-5 kaynaktan kredisi, yatırımcısı, üreticisi hazır 300 otobüsün İstanbul'a hediye edilmesinin engellenmesi, kredi onayının imzalanmaması, 2 senedir Ankara'da tutulmasını kim açıklayabilir? Engellemenin daniskası. İşleri geciktirerek İstanbul'a zarar verdikleri kesin. 160 otobüs aldık, 30'u hizmete girdi. İnsanların mutluluk mesajlarını okuyorum. Biz o 300 otobüsü de alsaydık 500'e yakın otobüs yenilenmişti. Neredeyse metrobüs filosunun tamamını yenilemiş olacaktık. Bunu engellemek kimin aklına gelir. Cumhurbaşkanlığında bir imza bekliyor.

YARIN: HAKKINDAKİ SORUŞTURMALAR