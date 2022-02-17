Soylu, Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 yılı sonuna itibarıyla Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Medya Temsilcileriyle Göç Toplantısı’na katıldı. Burada bir konuşma yapan Soylu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

– 2021 yılı sonuna kadar toplam istisnai olarak 84 bin 152'si çocuk olmak üzere 193 bin 293 Suriyeli Türk vatandaşı oldu.

306 BİN KİŞİYİ GÖNDERDİK

– Son beş yılda Batı’ya gidenlerin sayısının 620 bin. Suriye’ye gönüllü geri dönüşler hariç Türkiye’nin Afganistan başta olmak üzere Pakistan ve Afrika’ya geri gönderdiği kişi sayısı da 306 bin 138 oldu.

8 MİLYONLUK BİR GÖÇ KİTLESİ VAR

– 2 milyon potansiyel göç İran sınırında Afgan var, 3,9 milyon İdlib’de, 1,2 milyon Cerablus-Azez-Mare-El Bab-Çobanbey bölgesinde, 550-600 bin Afrin’de, 350 bin de Tel Abyad ve Resulayn’da var… Yani 8 milyonun üzerinde hemen harekete geçmeye hazır göç kütlesi var. Herhangi bir saldırıda, teşvikte, tehditte veya bulabildikleri bir fırsatta.

– Karmaşıklığı kullanmak isteyen etraf ülkeler de var, Yunanistan gibi. Örneğin, tabelası Birleşmiş Milletler olan Lavrion kampını Yunanistan, yaklaşık 7-8 aydır tekrar PKK terör örgütü lehine harekete geçirdi.

1-1.5 YILDIR KARAYILAN YÖNETİYORUZ

– PKK kırsalda zayıflayınca şehirlerde eylem yapma kabiliyeti talimatı verdi. Bu talimatı yaklaşık 1-1.5 yıldır Murat Karayılan’ın kendisi yönetmeye çalışıyor. Ama Allah’a çok şükür bir şey olmadı.

YPG’YE EYLEM TALİMATLARI LAVRİON’DAN GELİYOR

– Bizim tespitimiz, emniyet istihbaratımızın tespiti ve yakaladığımız, engellediğimiz eylemler içerisinde, özellikle YPG eylemleri içerisinde Lavrion’dan gelen talimatların olduğuna yöneliktir.

TERÖRİST YAPMAK İSTEDİKLERİNİ İSİM İSİM BİLİYORUZ

– Yunanistan hükümetine buradaki tabloyu ilettik. Lavrion kampına PKK’nın getirdiği, Lavrion kampından sonra PKK’nın kuzey Irak’a geçirdiği teröristleri, daha doğrusu terörist yapmak istediklerini de isim isim biliyoruz.

AFGANİSTAN’DA YOKSULLUK ÇEKENLERE SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM

– Bizim Afganistan'da yoksulluk çeken vatandaşlara sahip çıkmamız lazım. Zorlu bir kış, kötü bir sorunlar yumağıyla karşı karşıya Afgan halkı. Buradan da ciddi bir insani yardım başlattık. Ardından birinci yardım treni gitti. Yaklaşık 800 tonluk. İkinci tren gitti. Şimdi üçüncü trende hazır. Üç dört güne kadar o da gönderilecek. Dördüncü tren de hazır. Bu trenler sürekli olarak Afganistan'a gidiyor.

SUÇA KARIŞAN SURİYELİ SAYISI

– 2019'da Türk vatandaşının suça karışma oranı yüzde 1.9, Suriye vatandaşlarının yüzde 1. Yine 2020'de de oranlar Türk vatandaşlarında 1.9, Suriye vatandaşlarının yüzde 1 ve 2021'de oranlar 2.1 Türk vatandaşıyken, 1.3 Suriyelidir. Bu yıl hırsızlık azaldı ama bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık arttı. Normal cinayet ve kadın cinayetleri de öyle. 2021 yılında kadın cinayetleri, 360 adet işlenmiş.

STK’LARIN İÇİNDEKİ ADAMLARIN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ CASUS

– Sivil Toplum Örgütleri konusunda istihbarattan rapor geliyor, içerisindeki adamların önemli bölümü casus. Avrupa Birliği Büyükelçisi bir heyet ile beraber geldi. Raporu koydum önüne “Senin ülkende bu olsa ne olur” dedim. “Ben hepsini kapatıyorum” dedi. “Vizelerini ortadan kaldırıyorum, çalışma haklarını ellerinden alıyorum” dedi.

– Dedik ki bizim sizin yardımınızı reddetme gibi bir durumumuz söz konusu değil. Yardım edin, eğer insanlık yapmak istiyorsanız. Ama eğer siz bunu bir ajanlık faaliyeti olarak değerlendiriyorsanız, bizim bu ülkede buna müsaade etmemiz mümkün değildir. Onun için sivil toplum örgütleri konusunda da yani onların yardım ettiği, hem orada hem burada.

– Adam şimdi PYD ile PKK ile temas halinde. Bize gönderdiği sivil toplum örgütüyle bizden destek almak istediği biz ona müsaade edemeyiz. Sadece sınırı ve sınır ötesini söylemiyorum. İçeride de bir takım sivil toplum örgütleri var. Bunlarla da birtakım şeyler sarkıtmaya çalışıyorlar. Biz yakaladığımız sürece değerlendiriyor ve bunun gereğini yerine getiriyoruz. Türkiye genelinde bir müddettir, 81 ilde kaçak göçmen operasyonları yapmaya başladık.

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