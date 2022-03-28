Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’li savunma

İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş, Sedat Peker’in ifşaatları sonrası yaptığı bir paylaşım nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından dava edildi. Uşak 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ifade veren Savaş, paylaşımındaki iddiaların Peker’e ait olduğunu belirtti, Peker’in mahkemede dinlenmesini talep etti.

Selami AYDIN

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mahkemede ifade veren Savaş, suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in mahkemede tanık olarak dinlenmesini talep etti.

PEKER'İN İFŞAATLARINDAN SONRA PAYLAŞIM YAPTI

Peker'in 4'ncü ifşaat videosundan sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Savaş; “Foseptik patladı. Türk Polisi bir suç örgütüne operasyon düzenliyor. Polisin en üst düzey amiri olan İçişleri Bakanı, çetenin liderine haber sızdırıyor; Kaç sana operasyon var diye. Ve adam kaçıyor. Süleyman Soylu, Türk Devletini çete liderine satan adamın adıdır” ifadelerini kullandı.

Paylaşımdan sonra Soylu'nun avukatları Savaş hakkında Ankara 40. Ceza Mahkemesine suç duyurusunda bulundu. Geçen ay suç dosyadan haberdar olan Savaş, önce Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeye çağırıldı. Mahkeme tarafından talimatla savunması istenen Savaş, Uşak 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de savunma yaptı.

PAYLAŞIMININ ARKASINDA DURDU

Polis ifadesinde yorumları kendisinin yazdığını söyleyen Savaş, “Yorumlarda hakaret ve küfür yoktur. Sadece eleştiri niteliğindedir. Eleştiri yapmak Anayasal hakkımdır. Süleyman Soylu ile kişisel bir sorunum yoktur” şeklinde ifade verdi. Savaş mahkemedeki ifadesinde ise “Paylaşımı ben yaptım. Temellendirdiğim nokta da Sedat Peker'in 4'ncü videosunda anlattıklarıdır” dedi.

PEKER'İN VİDEOSUNU İŞARET ETTİ

Savaş mahkemedeki ifadesinde;

“Sedat Peker 4'nci videosunda Reşhat Fazlı Hacıoğlu adında bir akrabasının kendisi tarafından Süleyman Soylu ile aralarında irtibat kurulmasını istiyor. Bu akrabasını Süleyman Soylu'ya tahsis ediyor. Aralarındaki bilgi alışverişini bu şahıs sağlıyor.

Orada bir lokal olayı anlatıyor. Bir cenaze namazında baz kayıtlarının da incelenebileceğini söylüyor. Akrabasının Süleyman Soylu ile görüştüğünü, kendisine haber gönderdiğini, ‘Sadet Peker ile ilgili bir dosya hazırlığı var. Dikkatli olsun. Ciddi bir şey olur ise bir operasyon aşamasına gelir ise ben kendisine haber vereceğim' diyor.

Yani Süleyman Soylu bunu söylüyor. Ben bu açıklamanın üzerine Türk polisinin Türk savcılarının aylar süren emeğinin muhatabına bilgi sızdırıldığı için bu paylaşımı yaptım” diye konuştu.

“İSTİFA ETMELİ, YÜCE DİVANA GÖNDERİLMELİ”

Savaş savunmasının devamında; “Hakaret kastı ile paylaşım yapmadım. Bununla beraber aynı ifşaatta Süleyman Soylu'nun videosuna baktığımızda; ‘Abi bana İstanbul Emniyetinden dosya hazırlanıyor, bu nedir' diye sorduğunda ‘İstanbul Emniyetini ben yönetmiyorum. Oraya Berat Albayrak bakıyor' dediği videoda sabittir.

Bütün bunlar ışığında bu bir skandaldır. Normal ülkede Süleyman Soylu'nun yüce divanı gönderilmesi gerekir. Savcıların derhal devreye girmesi gerekir. İçişleri bakanının da istifa etmesi gerekir. Yani bütün işin özü itibariyle baktığımızda satılmaktan kast ettiğim kurumun en üst düzeydeki kişinin bir mafya liderine istihbarı bilgi sızdırmasıdır” ifadelerini kullandı.

PEKER'İN TANIK OLARAK DİNLENMESİ İSTENDİ

Savaş'ın avukatı Hazal Aydın ek savunmasında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak Soylu hakkındaki iddialar ile ilgili olarak herhangi bir soruşturma yürütülüp yürütülmediğinin sorulmasını isteyerek;

“Zira müvekkilim bir soruşturmanın varlığı halinde iddia eden taraf değil maddi gerçeği dile getiren taraf olacaktır. Yapılan hakaret değil eleştiridir. Dosya kapsamındaki iddiaların esas sahibi Sedat Peker'in tanık olarak dinlenilmesini mahkemeden talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

SÖZCÜ'ye konuşan Savaş ilk duruşmanın iki hafta sonra Ankara Adliyesi'nde görüleceğini belirterek, “Normal bir ülkede bu bir skandaldır. Bir İçişleri bakanı Türk polisinin aylar süren operasyon hazırlığını operasyon yapılacak mafya liderine haber veriyor. Süleyman Soylu İstifa etmelidir. Soylu Yüce Divana gönderilmelidir. Türk savcıları Peker’in açıklamaları sonrası harekete geçmelidir” diye konuştu.