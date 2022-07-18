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Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez’e silahlı saldırı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun halasının oğlu Sefa Dönmez Trabzon’da silahlı saldırıya uğradı. Durumu ağır olan Dönmez hastaneye kaldırıldı.

Saygı ÖZTÜRK
Yayınlanma: 20:16 - 18 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez’e silahlı saldırı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Trabzon’un Of ilçesinde yaşayan kuzeni Sefa Dönmez, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. 3 kurşunun isabet ettiği Dönmez, Of Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

AKP Of İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, bir tartışma sonucu Faruk Ulusoy’un Sefa Dönmez’e tabancayla ateş ettiğini belirtti. Hastane yetkilileri de Dönmez’in sağlık durumunun kritik olduğunu söyledi.

VALİ: YAKALANDI

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, saat 21.00’de SÖZCÜ’nün sorusu üzerine şüpheli Faruk Ulusoy’un yakalandığını söyledi. Vali Ustaoğlu, konuyla ilgili başka bilgi vermedi.

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