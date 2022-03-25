Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Aydın Müze müdürü tutuklandı

Aydın merkezli 11 ildeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 34 kişiden aralarında Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız ile polis memuru M. D.’in bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Latif SANSÜR

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Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 gün önce, 11 ilde eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan ve polis sorgusuna alınan 34 kişiden 15'i serbest bırakılırken,19'u dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları tamamlanan şüpheliler akşam saatlerinde hakim karşısına çıktı.

Sabaha karşı sorguları tamamlanan şüphelilerden Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbaki Yıldız ve polis memuru M.D. ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi daha tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DONATELLO'NUN HEYKELİ

Kaçak kazı yapma, belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar yöneltilen şüphelilerden bazılarının, operasyonla ele geçirilerek müzeye teslim edilen tarihi eserleri, orijinal olmasına rağmen sahte olarak kayıt altına aldıkları ileri sürüldü.

Operasyonda Müze Müdürü Yıldız'ın aracında ele geçirilen heykelin, İtalyan sanatçı Donatello’nun “Davut” heykelinin 18. yüzyılda yapılan bir replikası olduğu belirtilmişti.

BİTCOİN'E YATIRDI

Müze Müdürü Yıldız'ın güvenlik güçlerinin bularak müzeye teslim ettiği tarihi eserleri sahte olarak kaydettiği, ardından da sattığı, aldığı paraları da Bitcoin'e yatırdığı iddia edildi.

Operasyon sonrası Aydın Arkeoloji Müzesindeki 80 bin eserin tek tek kontrol edilmesi, sayımının yapılması için özel bir ekip kurulduğu bilgisi de edinildi.

YALVAÇ MÜZESİNDEN GELMİŞTİ

Yalvaç Müze Müdürü iken 2019 yılında Aydın Arkeoloji Müzesi'ne atanan Abdulbari Yıldız’ın Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu olduğu, 2006-2010 tarihleri arasında Tarsus Müze Müdür Vekili, 2010-2013 tarihleri arasında Tarsus Kültür Merkezi Müdür Vekili, 2013-2017 dönemleri arasında Karaman Müzesi Müdürü, 2017-2019 tarihleri arasında Yalvaç Müze Müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.

Yıldız, Tarsus Danyal Peygamber ve Roma Hamamı Kazısı, Karaman, Derbe Höyüğü, Karaman Kalesi, Binbir Kilise, Ermenek Merkez nekropolü, Gökçeseki ile Yukarı Çağlar ören yerlerinde yapılan arkeolojik kazılarda kazı başkanlığı görevlerini de yürüttü.

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