Taşkesenlioğlu hakkındaki suç duyurusu ‘savcı yok’ denilerek kabul edilmedi!

AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun hakkındaki iddialar için suç duyurusunda bulunmak isteyen İYİ Partililer, bir saati aşkın süre savcılıkta bekletildikten sonra dilekçelerini veremeden geri döndü. Cumhuriyet Başsavcısının hastanede olduğu gerekçesi ile suç duyuruları kabul edilmeyen İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, "Türkiye'de hukuk ayaklar altına alınmıştır. Adaletin bittiği yerdeyiz" dedi.

Orhan BOZKURT

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İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar ve Erzurum Teşkilatı son günlerde hakkındaki yolsuzluk iddiaları ile gündemde olan, AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, ağabeyi Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, Cumhurbaşkanı danışmanları Serkan Taranoğlu ile Salih Tarakçı hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Erzurum Adalet Sarayı’na gittiler.

“ADALETİN BİTTİĞİ YERDEYİZ”

İYİ Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar, suç duyurusu başvurusunun çeşitli bahanelerle kabul edilmediğini dile getirdi. Kırkpınar adalet sarayı önünde yaptığı açıklamada bir saatten fazla süre bekletildiklerini söyleyerek şunları söyledi:

“Bir saati aşkın süredir Erzurum Adliyesi’ne, avukat arkadaşlarımızla birlikte suç duyurusunda bulunmak için geldik. Bir saat bekletildikten sonra, katip bey gelerek çeşitli bahanelerle bizi oyaladı.

Suç duyurusunda bulunduğumuza dair bize bir belge verilmesini istedik o da kabul edilmedi. Buradan seksen beş milyona sesleniyorum, Erzurum İYİ Parti olarak bu olayın peşini bırakmayacağız. Suç duyurumuz kabul edilmedi, Türkiye’de hukuk ayaklar altına alınmıştır. Adaletin bittiği yerdeyiz”

“BABANIZIN KUR’AN TEVSİRİNDEKİ BAKARA SÜRESİNİ OKUDUNUZ MU?”

Kırkpınar, açıklamasının devamında Zehra Taşkesenlioğlu hakkındaki iddialara değinerek, “Biz bugüne kadar AKP kendi eliyle yargı önüne çıkarır, gereğini yapar diye bekledik. Bugüne kadar AKP’den Zehra Taşkesenlioğlu hakkında hiçbir açıklama gelmemiştir. Buradan Zehra Taşkesenlioğlu’na bir kaç soru yöneltmek istiyorum; babanız olan Mazhar Hocanın Kur’an tefsirinde Bakara süresinin 188. Ayetini okudunuz mu? Rüşvet hakkında Allah'ın emrinin ne olduğunu bilseydiniz, bu kadar yanlışa düşmezdiniz. Size bir hemşehriniz olarak tavsiyem şudur, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına gelin ve bildiklerinizi anlatın” dedi.

“GÖREVDE KAYITSIZLIK VE DÜZENSİZLİK SUÇU OLUŞMUŞTUR”

İYİ Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Avukat Yakup Çağrı Arısoy ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu durumun, anayasal dilekçe hakkının ihlali olduğunu ilgili kamu görevlilerine bildirdik. Aynı zamanda suç duyurumuzu kabul etmeyen kamu görevlilerinin, görevde kayıtsızlık ve düzensizlik suçu bakımından da fail olacaklarını ilettik.

Ayrıca suç duyurusu dilekçesini bile bile işleme koymayan Cumhuriyet Savcıları bakımından da ‘2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’ gereği sorumluluk doğacağını da belirttik ve bu durumu tutanak altına aldık. Bugün gördük ki suç duyurusunda bulunacaksanız, kimin hakkında bulunacağınızın bir önemi var.

Eğer suç işleyen önemli görevlerde ise, onla ilgili suç duyurusunda bulunmanız adliye kapısından dönüyor. Ama eğer sıradan bir vatandaş hakkında suç duyurusunda bulunuyorsanız adalet o zaman var.”

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