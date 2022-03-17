TBMM’de, HDP’li Gergerlioğlu’nun sözleri tartışmaya neden oldu

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözleri tartışmaya neden oldu.

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, gündem dışı söz aldı.

17 Mart 2021 tarihinde milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili konuşan Gergerlioğlu, süreç içerisinde yaşananlarla ilişkin “Sayın Şentop’a buradan hatırlatıyorum. Vekillerin bagajlarını aratacağına masandaki Anayasa kitapçığına baksaydın, o Anayasa kitapçığına. Ben kendime söz vermiştim, bu hukuksuzluk bitecek ve milletvekili olarak döneceğim Meclis’e, ‘Başka türlü bu Meclis’e girmeyeceğim’ diye kendime söz vermiştim. Ne araba bagajı?” dedi.

Gergerlioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ise ‘Anayasa Mahkemesi HDP’yi kapatmalı’ şeklindeki tweetleri nedeniyle tepki gösterdi. Gergerlioğlu’nun sözleri, AKP ve MHP’li milletvekillerinin tepkisini çekti.

OTURUMA ARA VERİLDİ

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, bu tür ifadelerin Meclis’e zarar verdiğini belirterek, “Bu tür ifadeler, TBMM’de kullanıldığı zaman, bunun nasıl neticeler doğuracağı, nasıl tartışmalara yol açacağı, konuşan kişi tarafından mutlaka bilinir, öngörülür. Dolayısıyla, tweet üzerinden hiçbir talimat verilmeyeceği gibi Twitter üzerinden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün siyasi partiler siyasi değerlendirmelerini, görüşlerini paylaşır” dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş’ın da tartışmaya dahil olmasının ardından, Genel Kurul’da kısa süreli karşılıklı laf atmalar yaşandı. Tartışma, oturuma ara verilmesiyle son buldu. (DHA)

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