Temel Bey istedi, bildiride ‘birliktelik’ vurgusu yapıldı

SP lideri Karamollaoğlu’nun, “Yeni sistemde ittifaklara gerek kalmadı” yolundaki açıklamasının tartışmalara yol açması üzerine bildiride “6’lı Masa’da çatlak var” iddialarına yanıt verildi.

Başak KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

6'lı Masa'nın ilk tur görüşmeleri önceki gün tamamlandı. Toplantıya ev sahipliği yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir süre önce yaptığı “Yeni sistemde ittifaklara gerek kalmadı” yönündeki açıklaması nedeniyle ortaya atılan “Masa'da çatlak var'' söylentilerini bertaraf etmek için yayınlanacak bildiride özellikle ‘Birliktelik' vurgusu yapılmasını istedi.

ORTAK ADAY, ORTAK DİL

Bunun üzerine bildiride, “Siyasi iktidarın ortaklarının ve varlıklarını iktidarın varlığına adamış medyanın, tüm siyasi mühendislerin çabalarına, hakaretlerine, isnatlarına ve iftiralarına rağmen milletimize umut olmanın verdiği güç ile” vurgusu yapıldı. Açıklamada ayrıca “Bugünden itibaren seçim öncesi, dönemi, sonrası olmak üzere önümüzdeki süreçlerde istişareye önem veren anlayışımızla birlikte yol yürümeye devam etme kararlılığında olduğumuzun altını tekrar çizmek isteriz” ifadesi yer aldı.

Altılı masa bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. Seçim tarihi ve YSK takvimine bağlı olarak da ‘'Ortak'' aday açıklanacak. Seçim sürecinde yürütülecek kampanyalarda bir liderin gittiği bir ile başka lider gitmeyecek. Koordinasyon içinde ziyaretler yapılacak. Türkiye'nin sorunlarına karşı ‘Ortak dil' benimsenecek. Çözümler vatandaşa anlatılacak.

TARTIŞMA ÇIKARILMAYACAK

Toplumsal kutuplaşma son bulması gerektiğini içeren mesajlarında liderler, meydanlarda iktidarla tartışma yaratacak söylemlerden kaçınacak. Vatandaşa ortak hedefin demokrasi ve hukukun üstünlüğü olduğu anlatılacak, rüşvet, torpil, iltimasın sona ereceği vurgulanacak. Liderler topluma ayrıca, israfa ve hayat pahalılığına karşı neler yapılması gerektiğini de anlatacaklar.

Atatürk ve Erbakan'ın fotoğrafı

6'lı Masa son toplantısını Temel Karamollaoğlu'nun makam odasında yaptı ve 2 Ekim'e kadar toplantılara ara verildi. Genel Başkanların buluştuğu yuvarlak masanın hemen arkasında duvarda, iki fotoğraf dikkat çekti. İlki, Atatürk'ün 28 Mayıs 1922'de Ramazan Bayramı dolayısıyla TBMM önünde Erzurum Milletvekili Kadı Raif Hoca (Dinç) tarafından okunan duaya Fevzi Çakmak ve Rauf Orbay ile birlikte eşlik ederken çekilmiş fotoğrafıydı. Diğeri ise Necmettin Erbakan'ın başbakanlığı döneminde D-8 liderleri ile birlikte 15 Haziran 1997'de İstanbul Çırağan Sarayı'nda çekilen görüntüsüydü. Erbakan, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya ile Türkiye arasında Ekonomik İş Birliği Teşkilatı kurulmasına öncülük etmiş, D-8 adıyla bilinen ‘'Developing Eight'' 15 Haziran 1997'de Türkiye, İran, Pakistan, Mısır, Bangladeş, Malezya, Endonezya ve Nijerya arasında oluşturulmuştu. AKP iktidarı döneminde de 2016 yılında 8 ülke arasında ticaret anlaşması imzalandı. D-8, “Savaş değil barış, çatışma değil diyalog, çifte standart değil adalet, üstünlük değil eşitlik, sömürü değil âdil düzen, baskı değil demokrasi'' ilkelerini benimsedi.

6 liderden ilk tur mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu:

Söz verdik; bu düzeni değiştireceğiz! Yarının Türkiye'sini inşa etmek için bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduğumuz tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.

Meral Akşener: Ortak akıl, saygı ve makulün ışığında; güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye için bir araya geldiğimiz bu kıymetli toplantı için tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.

Temel Karamollaoğlu:

İlk günden bugüne, her geçen gün umudu birlikte büyüttüğümüz, hep birlikte ve kararlı bir şekilde yol aldığımız değerli Genel Başkanlara çok teşekkür ediyorum. Şimdi; ülkemizin daha güçlü, daha adil ve daha yaşanabilir olması için #HepBirlikteGüzelYarınlara.

Ahmet Davutoğlu: Türkiye'yi bu karanlık günlerden çıkarmak için azim ve kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. #TürkiyedeGelecekVar

Ali Babacan:

Yarının Türkiye'sini umutla kuruyoruz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem hedefimizi konuştuğumuz altıncı toplantımızı tamamladık. Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.

Gültekin Uysal:

Herkes için adaleti ve demokrasiyi temin ve tesis edecek bir Türkiye'yi insanımızla buluşturmak, “Herkesin Cumhurbaşkanı” olacak 13 Cumhurbaşkanı için sahip olduğumuz ortak iradeyi korumak için bir kez daha bir araya geldik.

Liderlere sebze sepeti hediye edildi

Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde Saadet Partisi'nin Genel Merkezi'nde buluşan liderlere ata tohumlarından elde edilen ürünlerle hazırlanmış birer sepet hediye edildi. Sepette şunlar yer aldı: Süt mısır, yumurta patlıcanı, topan patlıcan, kemer patlıcan, pembe domates, sarı prens domates, çikolata domates, pembe çeri domates, salkım domates, ampul çeri domates, Ayaş domates, sarı çeri domates, kırmızı çeri domates, iri kırmızı domates, burunlu köy biberi, kıl biber, çarliston biber, yeşil sivri biber, kapya biber, dolmalık biber, Arnavut biberi, mor acı biber, turşuluk sarı biber. Toplantıda SP İstanbul İl Teşkilatınca üreticilere dağıtılan domates biber ve patlıcan tohumlarından elde edilen ürünlerle yapılan sebze yemekleri ikram edildi.