Termik santral önünde ‘İklim acil durumu ilan edilsin’ eylemi

Muğla’nın Milas ilçesinde yaklaşık 320 gündür Akbelen ormanlarının termik santralleri tarafından maden ocağına çevrilmesini önlemek için nöbet tutan çevreciler ve köylüler bugün Yeniköy Termik Santrali önünde 'İklim acil durumu ilan edilsin" eylemi ve basın açıklaması yaptı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy sınırları içerisindeki Akbelen ormanlarının termik santraller tarafından maden ocağı açılmasını önlemek için yaklaşık 320 gündür Nöbet tutan İkizköylüler ve Akbelen Ormanları direniş grubu bugün Yeniköy Termik Santrali önünde basın açıklaması ve eylem yaptı.

Ellerinde ‘Doğanın Maliyeti Sıfır Değildir, Zeytin İçin Adalet, İklim Adaleti İçin Geç Değildir’ yazılı pankartlarla gelen çevrecilerden ve İkizköylülerin sözcülerinden Deniz Gümüşel yaptığı açıklamada “Bugün Küresel İklim Grevi eylemlerinden biri de Milas Yeniköy Termik Santrali önünde gerçekleştirildi. Sabah Komiteye ulaşan bir bilgiye göre kredi veren bankalardan bir heyet, bugün YK Enerji maden sahalarında teftişteydi. Kredi anlaşması sürecinde şirketler finansman sağlayan bankalara çevresel bazı taahhütlerde bulunuyorlar. İkizköy Işıkdere kömür sahasını ve Akbelen Sahası kömür madeni projesini de finanse ettiği düşünülen bankaların bu alanları da içine alan idari davalar nedeniyle, şirketin kredi anlaşmasında verdiği taahhütleri yerine getirip getirmediğini incelemeye geldikleri tahmin ediliyor” diye konuştu.

“TAM KIRK YILDIR MÜCADELE VERİYORUZ, SANTRALLERİN KAPATILMASINI İSTİYORUZ”

Çevreci ve köylüler adına basın açıklamasını Demet Parlar okudu. Parlar açıklamasında, “Bugün İklim Adaleti Koalisyonu olarak “İklim acil durumu ilan edilsin!”, “Kâr değil insanlar” diyen gençlerin sesini yükseltmek üzere, haklı taleplerine destek olmak için buradayız. Türkiye'nin pek çok şehrinden gençlerle birlikte biz de burada onların çığlığını, taleplerini doğrulayan bir yangın yerinden Akbelen ormanları nöbet alanından, zeytinlikleri, ormanları kömür madencilerine verilmek istenen İkizköy’den sesleniyoruz size. Genç iklim aktivistleriyle birlikte, temiz hava hakları, temiz su hakları ellerinden alınan Akbelen ormanını koruyan İkizköylülerle birlikte biz de 40 yıldır Muğla bölgesi başta olmak üzere erken ölümlere, çocuklarda ve yaşlılarda ciddi sağlık sorunlarına, devasa bir eko kırıma yol açan kömürlü termik santrallerin kapatılmasını istiyoruz” diye konuştu.

“2030 YILINA KADAR KÖMÜRDEN ÇIKILSIN”

Parlar açıklamasının devamında ise, “Gençlerin Türkiye'nin iklim krizi ile mücadele etmek için açıkladığı 2053 net sıfır karbon hedefine ulaşmak için acilen 2030 yılında kömürden çıkılması taleplerini destekliyoruz. İklim Adaleti Koalisyonu olarak karbonsuz bir gelecek için bir an önce “Kömürden Çıkış”ı sağlamak üzere kömürlü termik santrallerin 2030’a kadar kapatılması, yeni termik santral planlarının iptali için harekete geçtiğimizi siz yaşam savunucuları ve kamuoyu ile paylaşıyor, bu kervana katılmanızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Basın açıklaması ve eylemin ardından grup termik santralin önünden ayrıldı.

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