THY İstanbul’daki bazı seferleri iptal etti

Türk Hava Yolları, 18-19 Mart tarihlerinde İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartlarından dolayı İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'ndaki bazı uçuşları iptal ettiğini duyurdu. Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada ise 19 Mart'ta İstanbul Havalimanı'dan 80, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 20 seferin iptal edildiği belirtildi.

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İstanbul’da beklenen kar nedeniyle THY bazı seferleri iptal etti. THY’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*18-19 Mart 2022 tarihinde İstanbul’da yaşanması beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları uçuşlarımızda iptaller yaşanmaktadır.

*Uçuşlarınız ile ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden; uçuş numaranızı veya parkurunuzu girerek ulaşabilir, iade, değişiklik veya açığa alma gibi haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz.

*Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acenteler üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler.

İPTAL EDİLEN SEFER SAYISI AÇIKLANDI

THY Basın Müşavirliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “19 Mart tarihinde İstanbul’da beklenen hava muhalefeti nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 43’ü iç, 37’si dış hat olmak üzere 80 seferimiz iptal edilmiştir. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ise 20 sefer iptal edildi” denildi.

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