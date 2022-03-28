Türkiye Barolar Birliği, Erdoğan’ın aldığı kararı Danıştay’a taşıdı

Türkiye Barolar Birliği, Boğaziçi Üniversitesi’nde hukuk fakültesi açılması yönündeki cumhurbaşkanı kararına karşı açılan davaya katılma ve kararın yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay’a başvurdu.

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Türkiye Barolar Birliği, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

*Anayasa ve yasalarımız, fakültelerin kanunla kurulacağını hükme bağlamıştır. Cumhurbaşkanı kararı bireysel işlem niteliğinde olduğundan, düzenleyici işlem nitelikli dava konusu karar açıkça Anayasa'ya aykırıdır.

*Ayrıca gerekli ihtiyaç analizleri ve akademik alt yapı çalışmaları yapılmadan kontrolsüz şekilde açılan hukuk fakültelerine bir yenisinin daha eklenmesinde hiçbir kamu yararı bulunmamaktadır.

*Bu gerekçelerle Birliğimiz tarafından, Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk ve İletişim fakültelerinin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararına karşı açılan iptal davasına, davacılar yanında “Hukuk Fakültesi kurulmasına ilişkin kısım yönünden” katılma talebinde bulunulmuştur.

*Danıştay'a yapılan başvuruda, Cumhurbaşkanlığı kararının iptali ile yargılama sonuçlanıp hüküm verilinceye kadar yürütülmesinin durdurulması istenmiştir.

AKADEMİSYENLERDEN KADROLAŞMA TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atadığı rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin göreve gelmesiyle beraber Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘kadrolaşma' tepkileri artmaya başlamıştı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde 29 bölüm ve üç enstitüde görevli akademisyenler bugün bir açıklama yayımlayarak üniversitede liyakate dayalı istihdam sisteminin ağır bir kadrolaşma tehdidi altında olduğunu duyurdu.

Boğaziçili akademisyenler geçtiğimiz günlerde Türkiye Barolar Birliği'ni ziyaret ederek, “idari ve bilimsel özerklik için açılan davalar” ile “altyapısız kurulan hukuk fakültesi davası” konularında destek isteyerek, yeni bir YÖK Kanunu hazırlanmasında TBB’nin öncü rol üstlenmesi talebinde bulunmuştu.

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