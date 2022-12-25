Ülkede ıslak bayat ekmekle okula giden çocuklar var!

Yurt gezilerinde vatandaşların evlerine konuk olup, dertlerini dinleyen CHP’li Aylin Nazlıaka, “Okullu çocukların beslenme çantası yok, olanın da içi boş. Anneler bayat ekmekleri ıslatıp çocukların çantasına koyuyor” diye konuştu.

Emin ÖZGÖNÜL

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 2,5 yıl içinde 81 il, 407 ilçe ve 23 belde dolaşıp, vatandaşların evlerine konuk oldu. Nazlıaka karşılaştığı ülke manzaralarını anlatırken, “Anneler çocuğunun beslenme çantasına, bayat ekmekleri ıslatıp koyuyor. Çocuğuna ilaç alabilmek için kulağındaki küpesini satan anne var. Buzdolabının fişi çekilmiş, çatı akıyor, çocuklar okul yerine tarlada'' dedi.

DAMI AKAN EV

Nazlıaka, ziyaretlerini SÖZCÜ'ye şöyle anlattı: “Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan yoksul bir ailenin gecekondusuna gittik, damı akıyor, imkansızlıktan kiremitlerini değiştiremiyor, çatıyı yenileyemiyor. Evde ilkokul öğrencisi bir çocuk, işsiz bir anne ve baba vardı. Çatısından sular akan evde oturuyorlar.

ISLAK BAYAT EKMEK

Okul çağındaki çocukların beslenme çantası yok, olanın da içi boş. Anneler bayat ekmekleri ıslatıp çocukların çantasına koyuyor. Birçok anne utanarak, beslenme çantasına koyacak yiyecekleri olmadığını söyledi. Bir anne de çocuğuna ilaç almak için küpesini satmış. Utanması gereken onlar değil, halkı bu duruma düşüren yöneticiler.

BUZDOLABI KİLER OLMUŞ

Birçok evde elektrik faturaları nedeniyle buzdolabını fişten çekmişler, kiler gibi kullanılıyorlar. Pazarda karşılaştığımız bir anne ‘Çocuklarıma sadece makarna pişirebiliyorum' dedi. Bir baba ise, günü birlik işlerde çalıştığını, o gün eve ekmek ve birkaç parça yiyecek alırsa, şükrettiğini söyledi.

YANGIN GEÇİREN EV

Batman'da apartmanın giriş katındaki bir eve gittik. Daha önce yangın geçirmiş, duvarları is içinde ve simsiyah. Kış için odunu kömürleri de yok. Kışın 9 kişiyle annesinin evine yaşayacaklarını söylediler. Baba ‘Üç çocuğum var, sadece simit parası versem, günlük 15 TL yapıyor. Gün boyu bir simitle nasıl dayansınlar?' diye isyan etti.

Gaziantep İslahiye'de kurutmalık biber ayıklayan kadınlar var. Okul çağındaki çocuklar, anneleriyle birlikte çalışıyor. Kadınlar sabah güneş doğarken biber ayıklamaya başlıyor ve günde 12 saat çalışıp sadece 60 lira kazanıyor. Sakarya Akyazı'da 10 yaşında patates işçisi bir çocuğun okuma yazma bilmediğini öğrendik. Çocuğu okula yazdırdık. Eğitim hayatı dışına itilmiş çok sayıda çocuğumuz var.

PAZARLAR GECE DOLUYOR

Pazarcı esnafı artan maliyetler nedeniyle depolardan meyve sebze alamaz, mazot fiyatları nedeniyle tezgah açamaz duruma gelmiş. Pazarlar gündüz saatlerinde tenha, vatandaş fiyatların düştüğü akşam saatlerinde geliyor, artıklar da toplanıyor. Pazarcı çürük meyve sebzeyi tezgahta bırakıp gidiyor, vatandaş poşetlere koyup götürüyor. Herkes yoksulluktan dertli. En çok duyduğumuz cümle ‘Kurtarın bizi' oldu.”