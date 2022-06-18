‘Ülkede mülteci istemiyoruz’ sloganına gözaltı

Türkiye – Litvanya maçında tribünleri dolduran vatandaşların hep bir ağızdan “Ülkede mülteci istemiyoruz” sloganı atmasının ardından savcılık harekete geçti. Polis, Fenerbahçe taraftar grubu üyesi dört genci belirleyerek, bu sloganı attıkları gerekçesi ile gözaltına aldı.

Gökmen ULU

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, 14 Haziran 2022 akşamı İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Litvanya ile maç yaptı. Tamamı dolu tribünler önünde oynanan müsabakanın 56. dakikasında vatandaşlar hep bir ağızdan “Ülkede mülteci istemiyoruz” sloganı attı. On binlerce yurttaş yaklaşık bir dakika boyunca sloganı seslendirdi.

SLOGAN ATANLARDAN DÖRT KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Maçın ardından savcılık ve polis harekete geçti. Polis ekipleri, kimlikleri ve ev adresleri belirlenen ve Fenerbahçe taraftar grubu üyesi olduğu öğrenilen dört yurttaşı, bu sloganı attıkları gerekçesi ile dün sabah saat 10:30 sıralarında gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ahmet Çolak, Aykut Çolak, Kaan Köse ve Yunus Dursun önce İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne, ardından Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü. Emniyet’te ifadeleri alındıktan sonra Bayraklı'daki İzmir Adliyesi'ne sevk edilen gençler savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

ATTIĞIMIZ SLOGAN SUÇ DEĞİLDİR

Söz konusu sloganı attığı için gözaltına alınan dört kişiden biri olan Ahmet Çolak yaşananları SÖZCÜ'ye anlattı. Çolak, “Sadece biz değil, dört tribünün tamamı ‘Ülkede mülteci istemiyoruz' şeklinde slogan attı. Herkes söyledi. Ancak günah keçisi olarak bizi seçmişler anlaşılan. Doğrusu, Emniyet'teki ifade işlemleri esnasında polisler de şaşkındı. Bize, “Dışarıdan toplu halde girmişsiniz” dediler, oysa dört kişiydik. “Sizi birileri mi örgütledi? Bu sloganı atmanız için birilerinden talimat mı aldınız” diye sordular. Elbette böyle bir şey yok, biz özgür iradelerimiz ile duygu ve düşüncelerimizi dile getirdiğimiz bir slogan attık. Bu suç değildir” dedi.

SAVCI: BİZ DE İZMİR'DE MÜLTECİYİZ

Çolak açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Savcı bana dedi ki; ‘Sen nerelisin?' Ben aslen Rizeli olduğumu söyledim. Savcı, ‘Ben Samsunlu'yum. Şu anda İzmir'de yaşıyoruz. Biz de İzmir'de mülteciyiz. İzmirliler bizi istemese ne olacak' dedi. Ben ‘Sayın savcım, cidden böyle mi düşünüyorsunuz? Aynı şey değil ki… Ben Türk'üm, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım' diye cevap verdim. Savcı hiç yanıt vermedi. Bu yaklaşımı beni şoke etti. Söyleyeceğim şudur: Kendi ülkemizde mülteci olmak istemiyoruz.

Attığımız slogan hukuken suç değildir. Herhalde ne yapacaklarını bilemedikleri için bize 6222 Sayılı Sporda Şiddetin Önlenmesi Kanunu kapsamında işlem yaptılar. Oysa biz hiçbir şiddet uygulamadık. Sporcularımız da sloganımızdan olumsuz etkilenmedi. İşlemlerin ardından serbest bırakıldık. Nasıl dava açacaklarını merakla bekliyoruz.”

İlginizi Çekebilir Davutoğlu'ndan Suriyeli mültecilerle ilgili açıklama