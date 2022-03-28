Van’da terör operasyonu: 16 gözaltı

Van’da FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı.

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “21-27 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 10, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6 şahıs olmak üzere toplam 16 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi. İHA

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