Vatandaş ekonomiyi bu sözlerle özetledi: Dünden kötü, yarından iyi

Market ve pazarlarda her geçen gün zamlanan fiyatlar her kesimden vatandaşın tepkisine neden oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere iktidar yetkilileri ise depo baskınları ve zabıta denetimleriyle fiyatların aşağıya çekileceğini savunuyor. Ancak vatandaş bu adımların bir işe yaramayacağını, fiyatların düşmesinin tek yolunun üretim olduğunu dile getiriyor. Halk içinde bulunduğu ekonomik durumu, "Açlıktan nefesimiz kokuyor nefesimiz... Şu anda yarına göre daha iyi, geçmişe göre çok kötü. Her geçen gün daha kötüye gidiyor" sözleriyle özetliyor.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ

Son aylarda yaşanan zam fırtınası, özellikle dar gelirli vatandaşın alım gücünü neredeyse sıfıra düşürdü. Market ve pazarlarda fiyatlar el yakar hale geldi. İktidar yetkilileri ise polisiye tedbirlerle fiyatları düşürmeye çalışıyor.

Ancak vatandaş bu tedbirlerin bir işe yaramayacağını, iktidarın kendi üzerindeki sorumluluğu başka yerlere çekmeye çalıştığını düşünüyor. Yurttaşlar, zamların kaynağı olarak da hükümetin kendisini görüyor.

SÖZCÜ muhabiri, Beyazıt’ta vatandaşa mikrofon uzattı, “Depo baskınları, zabıta denetimleri, muhtarların marketleri polise ihbar etmesi zamlara karşı bir çare olur mu sizce? Yoksa hatalı ekonomi politikaları mı izleniyor?” diye sordu. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“BUNLAR ÇARE DEĞİL”

Mesut Demir: “Yanlış ekonomi politikaları izleniyor. Bunlar kesinlikle çare değil. Herkesin bildiği şey; fiyatın düşmesi için üretimin artması lazım. Temelde bir yanlış var, bunlar geçici çözümler. (Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?) Şu anda yarına göre daha iyi, geçmişe göre çok kötü. Her geçen gün daha kötüye gidiyor. Tüm dünyada olan zamlardan 2 kat daha fazla zam yapılıyor ülkemizde. Normalin dışında bir zam var. (Polisiye tedbirler işe yarar mı sizce?) Kesinlikle yaramayacak hatta daha kötüye götürecek. Komşuyu komşuya ihbar ettirecek hale getirecekler”.”

“AÇLIKTAN NEFESİMİZ KOKUYOR”

Halime Özcan: “(Çarşıda, pazarda, markette fiyatları nasıl buluyorsunuz?) Ooo çok güzel! Hiç zam yok! Açlıktan nefesimiz kokuyor nefesimiz… Bir şey alamıyoruz ki. Eşim 2500 TL emekli maaşı alıyor; doğalgaza mı vereceğim, elektriğe mi vereceğim, suya mı vereceğim, yemeğe mi vereceğim? Ne yapacağımı bilmiyorum. İşte bu kadar… (Sizce bu tedbirler fiyatları düşürür mü?) Düşürmüyor ya. Hepsi lafta. Düşmüyor. (Sizce bu zamların sorumlusu kim?) Kim olacak? Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan milleti soydu soğana çevirdi.”

“BİR GÜNLÜK YEVMİYEM YAĞ ALMAYA YETMİYOR”

Mehmet Elmalı: Zamların kaynağı hükümet. İnsanların halini görüyorsunuz, herkes aç, işsiz. Ben işsizim. 2 gün orada, 1 gün burada çalışıyorum… İnşaatçıyım, sabit bir işim yok. Günlük işlerle geçiniyorum. (Günlük kazancınız temel gıda ürünlerini almaya yetiyor mu?) Benim bir günlük yevmiyen yağ almaya yetmiyor. Eskiden bir yevmiye ile evin 10-15 günlük ihtiyacını alırdım, ama şimdi bir yağ alamıyorum. Gittikçe geri geri gidiyoruz, ilerleme yok…”

“İNSANLAR ESKİ NEŞENİSİ KAYBETTİ”

Deniz Nergis: “Hatalı ekonomi politikaları izleniyor. Bunlar tamamen birilerini sorumlu göstermek, yapılan yanlışları, sorumluluğu başkalarına saptırmak için yapılmış politikalar. (Bu tedbirler işe yarar mı sizce?) Kesinlikle işe yaramaz. Fatih meydanında eskiden insanlar sürekli bir şeyler satardı, çok canlıydı buralar. Artık eski neşesini kaybetti toplumumuz.”

“SORUMLULUK ÜSTLENMELERİ DAHA MANTIKLI”

Can Nergis: “Bu adımlar zamlara karşı hiçbir şekilde çözüm olmaz. Devlet serbest piyasaya bir şekilde müdahale ediyor bu şekilde, serbest piyasaya müdahale etmesi tam tersi ekonomiye zarar veren bir şey. Bunu yapacaklarına, devletin nasıl kalkındırılacağına ilişkin bir sorumluluk üstlenseler daha mantıklı olacağını düşünüyorum.”

“EKMEK BULAMIYORUM”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Hep yalan söylüyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Gidiyor denetliyor, zam yine aynı zam… Akşam yağ alıyorum 120 lira, sabah kalkıyorum 180 lira olmuş. Denetim falan hep yalan. (Geçim sıkıntısı yaşıyor musunuz?) Çok yaşıyorum. Ekmek bulamıyorum ben ya…”

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