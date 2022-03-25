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Yangında can pazarı! 5 kişi mahsur kaldı

İstanbul Esenler'de bir dairede çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 

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Yangında can pazarı! 5 kişi mahsur kaldı

Yangın, saat 19.00’da Esenler, Çiftehavuzlar Mahallesi Hüner Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın ikinci katında bilinmeyen nedenle çıktı.

Yangında üst katlarda oturan 5 kişi mahsur kaldı. Olayı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

EKİPLER MAHSUR KALANLARI KURTARDI

Gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan kişileri yaptığı çalışmayla kurtarırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Dumandan etkilenenlerin tedavileri ambulansta yapıldı. Yangını söndüren ekipler çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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