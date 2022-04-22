İmamoğlu, iktidarın engellemelerine böyle isyan etti: Yetmedi mi İstanbul’a ihanetleriniz 1 yıl sonra gideceksiniz

İmamoğlu, “İstanbul’un bir yıla dayanma gücü var. Gerçekleri anlatırız. Vatandaşımız hisseder emin olun. Nasıl 3 yıl dayandık. Türkiye’de iktidar değiştiğinde İstanbul’da işler yoluna girer” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 yıl boyunca hükümet kanadından gelen engelleme girişimleri, metro yatırımlarındaki son durum, Atatürk Havalimanı, cumhurbaşkanlığı adaylığı, TBMM'deki torba yasa teklifi gibi tartışmalı konularda çarpıcı açıklamalar yaptı. ‘Oylarınız düşüyor' dediği AK Parti'ye dikkat çeken uyarılarda bulundu.

■ Çevre ve Şehircilik Bakanı, sizin açılacağı taahhüdünde bulunduğunuz Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesi'ne dönüştürmek için mayısta çalışmaların başlayacağını duyurdu. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu taahhüt, millet adına bir taahhüt. Atatürk Havalimanı'nın toplum vicdanında kapanmadığını ve bu yaranın bir şekilde iyileştirilmesi gerektiğini, sorumluların mutlaka hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum.30 milyar Euro'luk bir değerin çöpe atılması dünyanın neresinde görülmüş? Biz borçlu bir ülkeyiz. Yapılan metro hatları heba edilmiş, etrafında yapılmış onlarca otel, yüzlerce yatırım heba edilmiş.

İLKOKUL ÖĞRENCİSİ GÜLER

Bakanın açıklamasını çok yanlış buluyorum. Gazetede gördüm, bir fotoğraf, PDF'de yemyeşil yapılmış bir fotoğrafla yeşil alan yapıyoruz. İlkokul öğrencisine versek güler. Biz 100 metrekare, 500 metrekare bir alanın bile yarışmasını yapıyoruz. Sen 3 milyon metrekare için ‘başlıyorum' diyorsun. Kiminle konuştun? 1 sene sonra siyaset ömrün bitiyor. ‘Mayısta başlıyoruz, haziranda başlıyoruz, temmuzda yıkıyoruz, ağustosta pisti kırıyoruz'… Bu nedir? Bahsettiğimiz bu kötü akıl, kara bulutun dağılması lazım bu şehrin ve bu ülkenin üzerinden. Bedeli çok ağır oluyor. Bunu İBB ile konuştun mu? Çıkıp bir lansmanını yaptın mı? ‘Ey 16 milyon İstanbullu, böyle bir proje hazırladık' dedin mi? Tartıştırdın mı? Aynı Kanal İstanbul'daki gibi, mal kaçırır gibi. Akşamdan sabaha binlik planlar, akşamdan sabaha 18 uygulaması, akşamdan sabaha 5 binlik planlar. Bu nedir ya? Harıl harıl, gürül gürül nereye koşuyorsunuz? Hangi prensiplere uygun bu? Bu şehre yetmedi mi ihanetleriniz? Yeni ihanetler. Sen yola çıksan zaten ancak verdiğin zararla kalırsın, bir sene sonra zaten gidiyorsun. Bir nefes al, bir dur, sakin ol.

Pandeminin maliyeti: 4 milyar TL

■ 3 yıl sonra göreve gelirken olmayı planladığınız noktada mısınız?

Planladığım noktada keşke olabilseydik. Pandemi süreci bizi yordu, finans desteği almadan geçirdik. Dünyada bütün yerel yönetimler merkezi yönetimlerden yoğun bir katkı alarak süreci geçirmelerine rağmen biz hizmetlerimizi bütçemizden eksilterek yaptık. Pandeminin bize 4 milyar liranın üzerinde maliyeti oldu. Biz 2020 yılında 20 milyon turist hedefliyorduk, 4-5 milyonla tamamlandı. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda tahmin ettiğimiz gibi geçti deme şansımız yok. Engellemeler olmasaydı, kamu yönetimi, kamu kurumları arasında ilişki terbiyesi, ilişki kabiliyeti yeterince iyi olsaydı, siyasi nezaketsizlik ya da bir seçimi kaybetmenin travmaları bu kadar büyük olmasaydı bütün olumsuz koşullara rağmen yaptıklarımızın en az yüzde 30-40 daha üstüne iş koyardım.

Metro abur-cubur işi değil

■ Yeni metro projeniz olmadığı gerekçesiyle yapılan eleştirilere ne diyorsunuz?

Metro işi abur-cubur işler değil. Kendileri abur-cubur yaptılar 2016-2017 döneminde. Biz sağlıklı adımlar atıyoruz. Örneğin Sefaköy-Beylikdüzü hattı gibi. Daha projeye başlamadan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 100 milyon avroluk ön protokol yaptık. İhaleye çıkacağız. Tek bir şey var, yatırım izninin çıkarılması merkezi idareden. 6-7 aydır, 8 aydır bekliyoruz. Burada bile el freni. Biz yeni projelere çalışıyoruz. 72-73 km'yi 52-53 dakikada alabileceğiniz bir hizmeti size sunuyor. 3 havalimanını, otogarı birbirine bağlayan bir metro hattı bu. 5 milyar dolarlık bir proje. Finans görüşmelerini yapıyoruz Japonya'dan Kanada'ya, Amerika'ya, Fransa'ya İngiltere'ye varıncaya kadar. Ama abur-cubur yapmıyoruz. Geçme garantisi vermiyoruz, geçilmeden parasını İstanbul halkına ödetiriz taahhüdünde bulunmuyoruz.

DAYANMA GÜCÜMÜZ VAR

■ TBMM'de belediye metrolarının gelirinde kesinti yapılmasıyla ilgili yasa teklifi var. İBB nasıl etkilenecek?

El insaf, vicdan diye dua edeceğiz şu anda bu teklif yasalaşırsa. Çünkü gerçekten İBB'ye ve İstanbul halkına zarar verir. Ama bu tür zararlar geçici. Görev süresi bir yıldan biraz fazla kalmış olan bir iktidardan bahsediyoruz. Bu tür zarar verici hamleleri ne kadar büyütürlerse alacakları oy ihtimali o kadar aşağı inecek. Bu da bir uyarı benden kendilerine. Kim üstüne alıyorsa, İstanbul'daki parti üyesinden en tepesindeki isme kadar AK Parti'yi uyarıyorum. İstanbul'a kötülük yapmasınlar. Nasıl 3 yıl dayandık, 1-1.5 yıl dayanacak gücümüz var. Türkiye'de iktidar değiştiğinde İstanbul'da işler yoluna girer.

Aşiyan haziranda açılıyor

“Aynı anda 10 metro inşaatı dünya rekoru. İstanbul'da kısmen çalışılan iki hat dışında tüm inşaatların durduğu bir süreci devraldık. Yolda kalmış 8 metro projesi bize emanet edildi. Şimdi soruşturma başlatıyorum kötü bir protokol imzalanmış Aşiyan-Rumeli Hisarüstü finüküler hattı için. Rezalet bir ihale sözleşmesi yapılmış. Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattını Haziran'ın ilk haftasında İstanbullulara hediye etmiş olacağız. Beni çok heyecanlandıran İstanbul'un sanayi bölümünü denizle buluşturan Bostancı-Dudullu metro hattını yıl sonunda açacağız.“

Topal ördek ilan edildim

■ AKP grubu engelleme olmadığını, mecliste kararların büyük çoğunluğunun oybirliği ile kabul edildiğini söylüyorlar. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bunlar çok komik ifadeler. ‘Gelen paydan istesek keserdik'… Kimsiniz derler insana. Kamuda ‘istesem keserdim' diye bir şey olabilir mi? Biz hukuk devletiyiz. Kanunla sabitlenmiş bir sürecin merkezi yönetimin vermek zorunda olduğu, sadece İstanbul'a değil ki Türkiye'de bine yakın yerel yönetime aktarılan kaynak kanunla belli. Sisteme geliyor, tıkır tıkır sistemden dağılıyor. Allah'tan bu kanunlar yapıldı. Bunun önüne henüz geçilemedi. Bu bile engelleme zihniyeti. En yetkili ağızdan ‘topal ördek' ilan edildim. Bunu kendisine felsefe edinmiş İstanbul'da bazı siyasi aktörler doğdu. İmamoğlu'na bir engelleme yapan ya da ona laf yetiştiren, laf çakan, hatta hakaret eden kendi saflarında apolet takmış gibi ödül almış gibi davranışlara büründüler. Gülerek izledim. Elbette tedbirle de izledim. Meclisteki birçok şey oybirliği ile geçiyormuş… İyi ona da verme, onu da geçirme. Tek başına UKOME meselesi bile trajik bir durum. Kötü bir akıl bu.

Bize bir şey kaybettirmez ülkemiz kaybeder

■ 31 Mart 2019 İstanbul seçiminin iptal edilmesinin ardından yaptığınız basın açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiğiniz iddiasıyla açılan davada savcılık mütalaasını açıkladı ve 4 yıl 1 aya kadar hapis ile cezalandırılmanız istendi. Savcılığın talebini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Benim YSK'ya hakaret diye kabul ettikleri ifademin muhatabı bellidir. Çünkü aynı ifadeyi bana kullanmıştır ve siyasi muhatabıma cevap vermiştim. Ancak ne yazık ki mahkeme tümden yanlış bir karar ile muhataptır. Siyasi değil hukuki bir karar çıkmasını her vatandaş gibi umut ediyorum. Bu tür siyasi hamleler bize bir şey kaybettirmez ancak ülkemiz kaybeder.

Bakanlar fısıltıyla Erdoğan'ı anlattı

■ Ya İBB'nin el konulan mülkleri?

Hidiv Kasrı örneğin. Hidiv Kasrı'nın İBB'nin elinden nasıl alırsınız? Hidiv Kasrı'nın varisi torunu 90 yaşında. Mısır'dan kalkıp ziyarete geldi bastonuyla. ‘Nasıl alırlar, 1940'lı yıllarda ben sattım onu İBB'ye. Ve parasını aldım' dedi. Bu o kötü aklın yürüttüğü iş ve işlemler. Buraya Turgut Özal'ın anmasından geldim. 7-8 eski bakanın elini sıktım. 3 bakanın tek tek fısıldadığı şey neydi biliyor musunuz? ‘Sayın cumhurbaşkanı İBB başkanıyken İSKİ ile ilgili bir konu var, sizi ziyarete geleceğim dediğinde, ne ziyareti, suyun izninin ziyareti mi olur deyip imzalayıp yolladım' dedi bir tanesi. Bir tanesi ‘bu nasıl bir akıl, bizim hiç aklımıza gelmezdi bu işler, ben bir imza ile ödemesinin onayını verdim. Bir imza ile hazine onayını verdim' dedi. Ayaküstü Anavatan Partili bakanların fısıldamalarını dinledim.

Ak parti için alarm çalıyorum

■ İstanbullular nasıl karşılıyor bu girişimleri?

AK Partili vatandaşların vicdanına sığmadığını görüyorum. İstanbul'un 39 ilçesini araştırıyoruz. İstanbul'da en önde oldukları ilçelerde bile 10-15 puan kaybetmiş durumdalar. Kendilerine oy veren insanların bile en az yüzde 15'i 16'sı 20'si büyükşehir belediyesini engellediklerinin farkında. Aslında bir alarm çalıyorum onlar için. Bu milletin vicdanı derindir. Bu millet bile bile haksızlık yapana çok sevse de sırtını döner, yüzüne bakmaz. Biraz aklı varsa, AK Parti'nin içinde biraz derinlik varsa ‘biz her şeye rağmen düzeleceğiz, toparlayacağız, Türk siyaset tarihinde var olacağız' diyorlarsa İstanbul'daki hatalarında geri dönerler. Yoksa tarihin sayfalarında artı ya da eksi pozitif ya da negatif yazılı bir partiye dönüşür.

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