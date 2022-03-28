Yoksulluk kuyrukları uzadı

Malatya’da Haziran 2021'de yılında 2 lira olan ekmek 9 ayda yapılan üç zammın ardından 3 liraya çıktı. Vatandaş 200 gramı 3 liradan satılan ekmek yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi ekmek büfelerinde 200 gramı 2 lira 50 kuruşa sattığı ekmeğe yöneldi. Haliyle belediye ekmek büfeleri önünde uzun kuyruklar oluştu.

Evren DEMİRDAŞ

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Malatya'da 2 lira 50 kuruştan satılan ve tırnaklı ya da pide olarak da bilinen ekmeğe son 9 ayda 3 kez zam yapıldı. Geçen yıl Haziran ayına kadar 1 lira 5 kuruşa satılan 200 gram ekmeğin fiyatı maliyetlerde yaşanan artışlardan dolayı 3 TL’ye çıktı.

Zamların ardından vatandaş, Malatya Büyükşehir Belediyesi ekmek büfelerinde 2,5 liraya satılan ekmeğe yöneldi. Vatandaşlar ucuz ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Ardı ardına yaşanan zamlar sonrasında oluşan kuyrukların gün geçtikçe uzadığını belirten CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, ”Vatandaşların artık en temel ihtiyaçları olan ekmek, yağ, şeker gibi ürünleri birazcık daha ucuza alabilmek için kuyruklarda uzun süre beklemesi ekonominin geldiği noktayı çok net özetliyor” dedi.

“AKP VATANDAŞI EKMEK KUYRUĞUNA MAHKUM HALE GETİRDİ”

AKP'nin derinleşen yoksulluğun sonucu olarak vatandaşları kuyruklara mahkum ettiğini belirten CHP Malatya il başkanı Enver Kiraz,

“Malatya’da ekmek fiyatlarının 3 TL’ye yükselmesi ile birlikte vatandaşlar bir kaç kuruş daha ucuza ekmek alabilmek için belediye ekmek büfeleri önünde çok uzun kuyruklar oluşturuyor. Havaların henüz çok soğuk olduğu kar yağışların devam ettiği Malatya ilimizde eksi derece soğuklara rağmen vatandaş ekmek kuyruğunda uzun süre bekliyor. Çoğunlukla gelen taleplerin fazlalığı karşısında istediği kadar ekmeği de büfelerden alamıyor.

Gelinen durum çok içler acısı can yakan bir durum, vatandaşların artık en temel ihtiyaçları olan ekmek, yağ, şeker gibi ürünleri birazcık daha ucuza alabilmek için kuyruklarda uzun süre beklemesi ekonominin geldiği noktayı çok net özetliyor.

20 yıldır bizi yöneten ve adında sözde kalkınma olan AKP, 20 yılın sonunda vatandaşı ekmek kuyruğuna mahkum hale getiren aciz bir yönetim anlayışına dönüşmüştür.

Elli yıl önceki Kıbrıs Barış Harekatı sonrasındaki ambargolarla oluşan kuyruklara sürekli dem vuranlar bugün herhangi olağanüstü bir durum ülkemizde yokken çok daha ilerisinde olan bir durumla ekmek kuyruğu ile insanlarımızı karşı karşıya bırakmıştır” diye konuştu.

“BU ÜLKENİN İNSANI BU TABLOYU HAKKETMİYOR”

Uzayan kuyrukların ülkenin ayıbı olduğunu söyleyen Kiraz,

“200 gram ekmeğin 3 TL olması 4 kişilik bir ailenin sadece ekmeğe vereceği miktar asgari ücretin neredeyse dörtte biri olacaktır. Yoksulluğun derinleştiği vatandaşın artık parasızlıktan temel gıda maddelerine ulaşabilmek için oluşturduğu ve her gün daha da uzayan kuyruklar bu ülkenin en büyük ayıbıdır. Bu ülkenin insanı bu tabloları bu fotoğrafları hakketmiyor.

Bu durumun oluşmasında elbette ki fırıncılar sorumlu değildir. Diğer tarafta fırıncı esnafı da girdi fiyatlarındaki artışlarla 3 TL’ye bile zarar ettiklerini ifade etmektedirler.

Yani özetle alanında satanında memnun olmadığı bu yoksulluğu derinleştiren, işsizliği artıran, kuyrukları uzatan her kesimin şikayetçi olduğu bu ekonomik sistemi oluşturan iktidar, bu umutsuzluğun, huzursuzluğun ve mutsuzluğun temel sebebi iktidardır” ifadelerini kullandı.

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