Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisine tutuklama

Edirne'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 2si, tutuklandı.

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İpsala’da, 1inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri M.S., A.A., B.A. ve S.A.’yı yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A. ve S.A., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.A. ve M.S. de tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)

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