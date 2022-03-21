Yüzde 90’ı böyle yanıt verdi: NATO, Türkiye’yi koruyamaz

Yapılan bir araştırmaya göre Türklerin yüzde 90.8'i Ukrayna'yla benzer bir durumda olması halinde NATO'nun Türkiye'yi korumayacağını düşünüyor.

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Araştırma şirketi Areda Survey, 2 bin kişiye “Ukrayna ile benzer duruma düşmesi halinde NATO’nun Türkiye’yi koruyabileceğine inanıyor musunuz” diye sordu. Soruya yanıt verenlerin Yüzde 90.8’i, NATO’nun Türkiye’ye destek vermeyeceğini düşündüğünü söyledi.

“Destek verir” diyenlerin oranı ise yüzde 9.2 oldu. “Türkiye, Ukrayna’nın durumuna düşerse kendini savunabilecek durumda mıdır?” sorusuna “Evet” diyenlerini oranı ise yüzde 77.9 olarak açıklandı.

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