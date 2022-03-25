3 ilde sahte iddaa operasyonu: 7 gözaltı

Mersin merkezli İstanbul ve Antalya'da düzenlenen sahte iddaa operasyonunda 7 kişi yakalandı. Zanlıların sosyal medya üzerinden kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin merkezli İstanbul ve Antalya'da sosyal medya üzerinden kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla nitelikli dolandırıcılık yaptığı saptanan 7 kişi yakalandı. Zanlılar, yapılan sorgulamalarının ardından mahkemeye çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, yapılan çalışmada sosyal medya üzerinden kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla vatandaşların dolandırıldığı belirlendi. Bunun üzerine belirlenen sosyal medya hesapları sıkı takibe alındı.

Uzun süren teknik-takip sonucunda zanlıların kazanma garantili yasal iddaa kuponu yaptıklarına dair ilan verdikleri, ardından özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan programla kazanmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Yapılan çalışmalardan zanlıların belirlenen Mersin, İstanbul ve Antalya'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlenerek 7 dolandırıcı gözaltına alındı. Yapılan araştırmada dolandırılan mağdurlar tarafından V.T.A., Y.A.K. ve T.A. isimli şahıslara para gönderildiği, gönderilen paraların bir kısmının hesap sahipleri tarafından bir kısmının ise müştekilere ait paraların izini kaybettirmek için diğer hesapla gönderilmek suretiyle diğer şüphelilerce çekildiği saptandı.

Yapılan sorgulamalarının ardından 7 zanlı mahkemeye çıkartıldı.

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