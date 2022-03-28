4 metreye ulaşan kar nedeniyle besiciler zor günler geçiriyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, besiciler çetin kış şartları ve bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen hayvanlarının beslenmesi ve bakımı için dondurucu soğuğa karşı mücadele ediyor.

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Kentte aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Hava sıcaklığının geceleri eksi 20 dereceyi gördüğü Adilcevaz ilçesine bağlı Çanakyayla köyünde evler kara gömüldü.

Köyde besicilik yapanlar, 4 metreyi bulan kar nedeniyle zor günler geçiriyor. Besiciler, yazın yaylalarda otlattıkları hayvanları için ağıllarının yakınına ot ve yem taşıyıp, ezdikleri karın üzerine bırakıyor. Ardından ağıllarından çıkarılan hayvanlar, karın üzerindeki yemleri yiyor.

Çanakyayla Köyü Muhtarı İbrahim Akkuş, “Süphan Dağı eteklerinde yer alan köyümüz Türkiye’nin en soğuk yerlerinden biridir. Baharı beklerken, kış geri geldi. Köyümüzde kar kalınlığı 4 metreye ulaşmış durumda. Yem fiyatlarından dolayı maliyetlerimiz arttı. Besiciler olarak hayat şartlarımız çok zor. Köyümüzde hava sıcaklığı geceleri eksi 20 dereceyi buluyor. Artık bir an önce baharın gelmesini bekliyoruz” dedi. (DHA)

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