8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne gözaltına alındı

Diyarbakır'da 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan ve o anları da cep telefonu kamerasına kaydeden E.K. adlı kadın gözaltına alındı. Kız çocuğu için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de devreye girdi.

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Kayapınar ilçesinde yaşayan ve 8 aylık kızı R.E.K.’yi yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasına kaydeden ve görüntülerde nefes almakta zorlanan kızıyla ilgili olarak, “Bak böyle kurtulacağım işte. Böyle kurtulacağım. Öl, öl” diye konuşan E.K., gözaltına alındı.

E.K.’nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de R.E.K. için harekete geçti. Kızın koruma altına alınacağı öğrenildi. (DHA)