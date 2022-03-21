Adana’da 9 milyon 430 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da, polisin kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonlarında, gümrük kaçağı 9 milyon 430 bin makaron, 610 kilo tütün ve 4 bin 10 paket sigara ele geçirildi.

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Kentte Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘kaçakçılık’ suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerin baskın yaptığı farklı adresler ve şüphe üzerine durduğu kamyonda yaptıkları aramalarda; gümrük kaçağı olan 9 milyon 430 bin makaron, 22 bin doldurulmuş sigara, 610 kilo tütün, 3 sigara dolum makinesi, 3 kompresör ve 4 bin 10 paket sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA

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