Ağaçlara ve direğe çarparak durabildi… Kamyonda can pazarı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen kazada orta refuje çıkarak palmiye ağaçlarını deviren kamyon çelik aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza sonra sıkışın şoför ise yarım saat süren operasyon sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümbet Mahallesi Kavşağı'nda bu sabah saatlerinde meydana gelen kazada Turgutreis istikametinden Denizli'ye gitmekte olan bir kargo şirketine ait T.K.'nın kullandığı kamyon direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu orta refüje çıktı. Önce palmiye ağaçlarını deviren kamyon ardından çelik aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Hurda haline gelen kamyonun şoförü T.K.’nın bulunduğu yerde sıkıştığını gören vatandaşlar ambulans, polis ve itfaiyeye haber verdi.

T.K. yaklaşık yarım saat süren operasyon sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekiplerinin yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılarak ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazadan sonra savaş haline gelen kavşaktaki orta refüj belediye ekiplerinin yardımı ile temizlendi. Kısmen trafiğe kapanan yol açıldı, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.