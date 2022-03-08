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AKP grup sözcüsü, martı fotoğrafı paylaşıp 8 Mart Kadınlar Günü’nü tiye aldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Sözcüsü Mehmet Birol Şahin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde sosyal medyadan, 8 martının işaretli olduğu bir fotoğraf paylaşarak, "Saygıdeğer Hanımefendiler, 8 Martınızı tebrik ediyor, sağlık mutluluk ve başarı diliyoruz..." yorumunda bulundu.

Halil ATAŞ
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AKP grup sözcüsü, martı fotoğrafı paylaşıp 8 Mart Kadınlar Günü’nü tiye aldı

Altıeylül ilçe Belediye Meclis Üyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Sözcüsü Mehmet Birol Şahin, sosyal medyadan, martıların olduğu bir fotoğraf paylaşarak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü ti’ye aldı.

Şahin, 8 martının işaretli olduğu fotoğrafa “Hanımefendiler, 8 Martınızı tebrik ediyor, sağlık mutluluk ve başarı diliyoruz…” notunu düştü.

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