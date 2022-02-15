Baba oğul tartışmasında kan aktı! Oğlunu silahla vurarak öldürdü

Muğla’nın Menteşe ilçesinde baba oğlun tartışmasında kan aktı. Baba, 32 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldürdü.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi'nde meydana gelen olayda dün gece yarısı baba Hüseyin kara (58) ile oğlu 32 yaşındaki Cavit Kara arasında evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Baba Hüseyin kara yanındaki silahla oğlu Cavit Kara'ya ateş etti.

“BİR ANLIK SİNİRLE ATEŞ ETMEK ZORUNDA KALDIM”

Komşuların silah seslerini duyması ile olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Baba Hüseyin kara bir anlık sinirle oğluna ateş etmek zorunda kaldığını belirterek silahı ile jandarmaya teslim oldu.

Oğlu Cavit kara ise yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Kara'nın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Baba Hüseyin kara ise jandarma tarafından gözaltına alınarak Muğla Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Baba Kara'nın ifadesinin devam ettiği ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Cavit Kara'nın cenazesinin bugün öğleden sonra Digreme Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

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