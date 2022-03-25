Bodrum’da yolda korna çalma tartışması karakolda bitti

Muğla Bodrum'da yolda iki otomobil sürücüsünün yol verme tartışması karakolda bitti. Yol ortasında otomobilinin durdurularak darp edildiğini belirten evli ve iki çocuk annesi kadın, erkek sürücüden şikayetçi oldu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak – Küdür yarımadası yolu üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda evli ve iki çocuk annesi S.T. seyir halinde ikin bir otomobil sürücüsünün aracının önünü keserek kendisini darp ettiği iddiasıyla Yalıkavak Polis Karakolu'na giderek şikayette bulundu.

BOĞAZIMI SIKTI DARP ETTİ

Muhasebeci S.T.'nin şikayetinde sürücü M.E.Y'nin otomobilinin önünü kesip kendisini yumruklayarak darp ettiğini ve hastaneye giderek darp raporu aldığını belirterek “Oğlum arkamızda olan sürücünün sık sık kornaya basması nedeniyle el hareketi ile niye kornaya basıyorsun, önümüzdeki yol tıkalı, diye tepki göstermişti, bunun üzerine sürücü M.E.Y ileride önümüze geçerek bizi durdurdu. Önce sözlü hakaretlerde bulundu ardından boğazımı sıkarak itekledi, hastaneye gidip darp raporu alıp şikayetçi oldum” dediği öğrenildi.

BİR HANIMEFENDİYE KARŞI ŞİDDET UYGULADIĞIM DOĞRU DEĞİL

Olaydan sonra Yalıkavak polis karakolunda ifade verdiği öğrenilen M.E.Y ise SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Evet trafikte bir tartışma yaşanmıştır, ama ben herhangi bir hanımefendiye karşı şiddet uygulamadım, bazı yayın organlarında anlatılanlar doğru değil. Siyasi bir kimliğim olduğu için siyasi olarak yıpratma yolunu ve küçük bir tartışmayı farklı boyutlara çekme niyeti taşıyorlar. Adli süreç başlamıştır önümüzdeki günlerde geniş kapsamlı açıklama gerekirse yapılır” diye konuştu.

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