Cibali-Alibeyköy Tramvayı Eminönü’ne uzanıyor

İBB, Cibali – Alibeyköy Tramvayı’nı Eminönü’ne uzatacak projenin çalışmalarına başladı. Hattın ikinci etabını devreye alacak çalışma kapsamında trafik akışı Aksaray – Taksim ve Taksim Aksaray istikametlerinde oluşturulan sirkülasyon yolu üzerinden sağlanacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ilk etabı Cibali ile Alibeyköy Cep Otogarı arasında 1 Ocak 2021’de açılan tramvay hattını Eminönü'ne uzatacak çalışmaya başladı.

Yapılan açıklamaya göre, ikinci etabın devreye girmesiyle Küçükpazar ve Eminönü istasyonları ile hat, Tarihi Yarımada’nın uç noktasına bağlanmış olacak. Çalışma boyunca trafik akışı, Aksaray – Taksim ve Taksim Aksaray istikametlerinde oluşturulan sirkülasyon yolu üzerinden yapılacak.

“Unkapanı Kavşağı Köprü Yenileme ve Tramvay Altgeçidi İnşaatı” işi kapsamında, Alibeyköy – Eminönü Tramvay Hattı'nın Unkapanı Köprülü Kavşağı ile kesişim noktasında tramvay altgeçidi imalatları tamamlanacak. Söz konusu çalışmaların 2 ay içerisinde bitirilerek trafik akışının eski haline alınması planlanıyor.

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