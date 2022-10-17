Denizli’de ortadan kaybolan iki çocuğu Suriyeli annesi ile sevgilisi kaçırmış

Denizli’nin Çal ilçesinde iki aydır kayıp olan 4 ve 6 yaşlarında iki çocuğun Suriyeli anneleri tarafından ayrıldığı eşinden kaçırıldığı ortaya çıktı.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Çal ilçesinde iki ay önce ortadan kaybolan 4 ve 6 yaşlarında iki çocuğun bulunması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. İki ay süren teknik takibin ardından çocukların Suriyeli anneleri 25 yaşındaki Fateme E. tarafından kaçırıldıkları belirlendi. Genç kadının Suriyeli sevgilisi 25 yaşındaki Haled E. ile birlikte bir süre önce boşandığı ve çocukların velayetini alan Türk eşini arayarak fidye istedikleri öne sürüldü.

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Ankara'da yaşadıkları belirlenen iki şüpheli Ankara Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen ortak operasyonla gözaltına alınırken çocuklar kurtarılarak Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İki çocuğu alıkoyan Suriye uyruklu 25 yaşındaki Haled E. ve sevgilisi 25 yaşındaki Fateme E. hakkında adli işlem başlatıldı. Çocukların ailelerine teslimi için süreç başlatıldığı, şüphelilerin sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği kaydedildi. Şüphelilerden Haled E'nin tasarlayarak öldürme suçundan hapis yattığı, cezasını tamamladıktan sonra salıverildiği ortaya çıktı.

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