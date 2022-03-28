Dişim ağrıyor deyip, taksicileri soydu

Esenyurt'ta bindiği taksi sürücüsüne dişinin ağrıdığını söyleyip ilaç almaya gönderen şahıs, taksicileri soyup soğana çevirdi. Aynı yöntemle çok sayıda taksicide uyguladıktan sonra polise yakalanan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ticari taksiye bindikten sonra şoförlerle sohbet ederek güven kazanan hırsız, bir süre yolculuk yaptıktan sonra, ‘Dişim ağrıyor, bu marketle kavgalıyım benim için ilaç alır mısın?' deyip taksiciyi markete gönderdi.

Taksicinin aracından inmesini fırsat bilen hırsız, şoförün telefonunu ve parasını çalarak kaçtı. İlaç alıp aracına geri gelen taksici ise, hemen polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

ÇOK SAYIDA TAKSİCİYİ SOYMUŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, taksicinin ifadesini aldıktan sonra araç içi güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Esenyurt Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Kısım Görevlileri, yapılan incelemede şahsın emniyette hırsızlıktan kaydı bulunan R.H. olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde R.H. isimli hırsızın, ilçede çok sayıda taksiciye buna benzer yöntemler uygulayarak soyduğunu tespit etti. (İHA)

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