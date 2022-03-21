Doğalgazı kesilen sitede gerginlik! Polis müdahale etti

Bursa'da 688 daireli, 3 bin nüfuslu sitenin doğalgazı, borcun ödenmemesi ve kaçak kullanım nedeniyle kesildi. Gaz borcunu ödemeyerek ortadan kaybolduğu belirtilen eski yönetici İzzet A. ile ekibindeki personelin yönetim bürosuna geldiğini öğrenen site halkı bahçede toplandı. Taraflar arasında çıkan gerginliği araya giren polis güçlükle yatıştırdı.

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Merkez Osmangazi ilçesi Kiremitçi Mahallesinde bulunan 688 daireli, 3 bin nüfuslu sitede yaşayanlar, 18 Mart akşamı evlerine geldiklerinde doğalgazın kesilmiş olduğunu fark etti. Durumu site yönetimine sorduklarında ise önceki yönetimden kalan borç yüzünden doğalgazın kesildiğini öğrendiler.

BURSAGAZ yetkilileri de borcundan dolayı geçen yıl ekim ayında sitenin gazının kesildiğini, kaçak kullanım nedeniyle de sayacın söküldüğünü belirtti. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü günlerde, doğalgazsız kalan site halkı eski yönetici İzzet A.’ya ulaşamayınca site yönetimi önünde toplanarak tepki gösterdi.

Site sakinlerinin aidatları toplayarak faturaları ödemediğini ve parayı zimmetine geçirdiğini iddia ettiği İzzet A., sabah saatlerinde yönetiminde görevli kişilerle birlikte yönetim bürosuna geldi. Bunu öğrenen site sakinlerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik grup da yönetim bürosu önünde toplandı.

SİTE HALKI İLE ESKİ YÖNETİM ARASINDA GERGİNLİK ÇIKTI

Site sakinlerinin, gazın kesilmesinden sorumlu tuttukları eski yönetimden hesap sormak isteyince taraflar arasında gerginlik çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, taraflar arasında başlayan sözlü tartışmayı kavgaya dönüşmeden engellemek için yoğun çaba sarf etti.

Eski yönetici İzzet A., polis ekiplerinin güvenlik önlemleri arasında bölgeden uzaklaştırılırken, gazı kesilen ve soğuk havada 3 gündür yaşam mücadelesi verdiklerini söyleyen site sakinler isyan etti.

“BU SOĞUKTA TİTREYEREK DURUYORUZ, HASTALARIMIZ VAR, SABRIMIZ KALMADI”

Eski yönetici İzzet A.’nın aidat borcu olduğunu belirten site sakinlerinden Ergün Türker, sitede hasta ve çocukların zor durumda olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

* Kat malikleri borcunu ödemedi diyen eski yöneticimizin, 8 bin lira ödemediği borcu var. Kendisi 8 bin lira ödememiş, çıkıp kat maliklerinin borcu var diyor.

* 2021 yılının Ekim ayında eski denetim kurulu başkanı BURSAGAZ’a gidip bu doğalgazın kaçak kullanıldığını, vatandaşların bunu cezalı ödediğini, gazın kesilmesi gerektiğini ihbar etti. Gazın kesilmesiyle vatandaşlar borcu olduğunu öğrensin tepki göstersin diye.

* Bu gaz sayacı eski yöneticimizin istifa ettiği hafta söküldü. 3 gündür burada doğalgaz sıkıntımız var. Çocuklar, yaşlı insanlar var. Bu soğukta titreyerek duruyoruz, hastalarımız var sabrımız kalmadı.

“SESİMİZİ DUYURMAK İÇİN İLLA ÖLMEMİZ Mİ LAZIM?”

Sitede aidat borcunu ödemesine rağmen, çok sayıda vatandaşın mağdur durumda olduğunu söyleyen Nurhan Şeker Nazermez’in ise “3 gündür parasını ödediğimiz halde gazımız kesik. Site sakinlerinin yüzde 10’u borcunu ödememiştir. Burada yüzde 90’ın suçu ne? Eski yönetici bu parayı nereye yatırdı muamma. Fırının turbo bölümünü açıyorum. İnsan ısınmak için çare üretiyor” dedi.

Site sakinlerinden Nurşen Ermes ise “Evde engelli çocuğum var, bir yakınımdan seyyar petek aldım. Cuma gününden beri gazımız kesik, bizim haberimiz yoktu eve geldiğimde soğuktu. Engelli çocuğum şuan grip” diyerek yardım istedi.

Doğalgaz kesintisi nedeniyle 3 gündür evine gidemediğini söyleyen İpek Tamir, “3 gündür çocuklarım ve annemle birlikte arkadaşımda kalıyorum. Biz aidatları, borçlarımızı ödediğimiz halde mağduruz, üşüyoruz” derken, İbrahim Dege ise “Sesimizi duyurmak için illa ölmemiz mi lazım? Kışın ortasındayız. Bu gazı yazın kessinler, borcumuzu zaten ödeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini arttırırken, site sakinleri bir süre sonra evlerine dağıldı. (DHA)