E-5’te zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Kadıköy’de beş araç zincirleme kazaya karıştı. Bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

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02.30 sıralarında Bostancı E-5 Karayolu Ankara istikametinde bir araç sol şeritte seyir halindeyken lastiği patladı. Arkalarından gelen yol bakım ekibi sol şeritte lastiği patlayan araca güvenlik önlemi aldı. Yola koyulan dubaları fark eden başka bir otomobil sürücüsü aracını durdurup yardım etmek istedi.

Hızla seyir eden Anıl Yıldırım yönetimindeki otomobil lastiği patlayan araca güvenlik önlemi alan yol bakım aracına arakadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisi ile Anıl Yıldırım ve yanında yolcu olarak seyir eden Dursun Berkay yaralandı.

İtfaiye ekiplerin müdahalesi ile otomobilden çıkarılan Dursun Berkay sağlık ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan kazadan dolayı Bostancı Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Toplamda beş aracın karıştığı zincirleme trafik kazası oluştu. Polis ekipleri olay yerinde başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, olay yeri ekipleri inceleme yaptı. Yaşanan kazada hayatını kaybeden Dursun Berkay olay yerine gelen ambulans ile adli tıp morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.