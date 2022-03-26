Ehliyet sınavına maskesinde kamerayla girerken yakandı

Gaziantep'te ehliyet sınavında cerrahi maskeye gizlediği kamera düzeneğiyle içeriye girmeye çalışan bir kişi yakalandı.

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İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği Motorlu Taşıtlar Sınavı’na giren bir kişi hareketleriyle sınav görevlisi polisin dikkatini çekti. Polis, şüphelinin maskesini çıkarmasını istedi.

Maskenin içinde kamera olduğunu gören polis şüphelinin üzerinde yaptığı aramada ayakkabısının içerisinde taşınabilir wifi cihazı ve ses alıcı cihazından oluşan kopya düzeneği ele geçirildi. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. DHA

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