Emekli astsubay ölü bulundu! Mal varlığını LÖSEV’e bağışlamış

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve tüm mal varlığını LÖSEV’e bağışladığı belirtilen emekli astsubay Halit Acul'un evinde ölü bulunduğu belirtildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'nde yaşayan ve 1942 yılında Türk silahlı Kuvvetleri'ne giren dalgıç astsubay, bir çocuk babası Halit Acul'u geçtiğimiz salı günü telefonla arayan yakınları, Acul’a ulaşamayınca evine gitti. Uzun yıllar yalnız yaşayan Acul'un evine giren yakınları salonda yerde yatarken buldukları Acul için sağlık ekiplerini çağırdı. Yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Acul otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

TÜM MAL VARLIĞINI LÖSEV'E BAĞIŞLADIĞI ÖĞRENİLDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde dalgıç astsubay olarak görev yapan Acul'un tüm mal varlığını LÖSEV'e bağışladığı öğrenildi.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Halikarnas Şubesi’nden yapılan açıklamada “Bodrum Halikarnas TEMAD üyemiz Sayın Orhan Halit Acul hakkın rahmetine kavuşmuştur. Camiamıza ve yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar dileriz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” denildi.

Acul'un cenazesi 28 Mart Pazartesi günü Yalıkavak Yalı Camii'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Sandıma Mezarlığı'na defnedilecek.

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