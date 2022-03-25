Eski AKP’li isimden çarpıcı iddia: Nebati Nisan veya Mayıs’ta yolcu

AKP eski İstanbul İl Başkanı, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Aralık ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Nureddin Nebati hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Temurci, “Muhtemelen Nisan veya Mayıs gibi Nebati yolcu. Bunu görüyoruz. Net bir şekilde görünüyor” dedi.

Müslüm EVCİ

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AKP eski İstanbul İl Başkanı ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Konya'da Kanal 42 televizyonunda yayınlanan Sümen 6 programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“NİSAN VEYA MAYIS GİBİ NEBATİ YOLCU”

Temurci katıdığı can yayında Aralık ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Nureddin Nebati hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Nureddin Nebati'nin Nisan ya da Mayıs ayında görevden alınabileceğini ifade eden Selim Temurci, şunları söyledi:

“Şu anda gözleri parlayan vatandaş, ona bakanın Recep Tayyip Erdoğan'ı göreceğini söylüyor. Muhtemelen Nisan veya Mayıs gibi Nebati yolcu. Bunu görüyoruz. Net bir şekilde görünüyor. Ben, kendisinden ışıltı alıyorum.

Nebati Bey ile biz siyaset yaptık. Yani ehliyet ve liyakat diyoruz. Yani bu ülkede Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlık yaptığı bir ülkede öyle bir hal oluştu ki, her şeyin profili düşük olacak, tek bir kişi kutsanacak hatta tabulaştırılacak hatta onun sözünün dışında hiçbir söz söylenmeyecek.

Sayın Nebati şundan dolayı gidecek; ekonomiyi hiç anlamadığını Türkiye'de ve dünyada herkese anlattı.”

“CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ AHMET DAVUTOĞLU”

Gelecek Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu olması gerektiğini ifade eden Temurci,

“6'lı masanın kararı elbette bizim için önemli ama oradan karar çıkana kadar inşallah karar Konyalı Ahmet Davutoğlu olur, bunu bekliyoruz. Gelecek Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı şüphesiz Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'dur.

Biz, Gelecek Partililer olarak şunu diyoruz; ‘Bu ülkede son 20 küsür yılda ülkeyi Başbakan olarak yönetmiş, profili düşüğü dışarıda tutarsak 3 şahsiyet var. Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu.

Bu ülkenin bütün kurumları, kuralları, bütün makamları yeniden gözden geçirilecekse, devleti ve bütün kurumları bilen, devlet tecrübesi olan birinin 1-2 yılda bunu toparlaması gerekiyor. Gelecek Partisi olarak bizim bunu deme hakkımız var. Ülkemizde Başbakanlık yapmış birini Gelecek Partisi olarak biz öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

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