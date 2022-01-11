Gasp için Suriyeli genci bıçakla öldüren Afgan ve 7 şüpheli yakalandı

İstanbul’da kendilerine polis süsü veren 8 kişi, gasp için girdikleri evde Suriyeli Nail el Naif’i bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Naif’in evdeki arkadaşlarıyla gaspçılara karşı koyduğunu, yaşanan kavga sırasında bıçakla öldürüldüğünü belirledi. Gasp girişimini organize eden A.F. ile Naif’i bıçaklayan Afgan uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM

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Olay, dün gece Bayrampaşa, Yenidoğan Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Suriyeli Naif El Nail, aynı evde 8 arkadaşıyla kalıyordu. Suriyeli arkadaşlar saat 00.50 sıralarında dışarıdan telsiz sesi geldiğini fark etti. Kapıları çalınan arkadaşlar, polis olduğunu düşünerek kapıyı açtı.

Bir anda kendilerini polis olarak tanıtan 8 kişi içeriye girdi. Sahte polisler iddiaya göre içeridekilerin para ve telefonlarını almak istedi. Ancak Naif El Nail ve arkadaşları, gaspçıların polis numaralarına inanmadı. Şüphelilere direnince iki evdekiler ve sahte polisler arasında kavga yaşandı. Bu sırada Naif El Nail bıçaklanarak öldürüldü.

SALDIRGAN AFGAN UYRUKLU

Polis ekipleri yaşanan olay sonrası çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını topladı. Yapılan incelemelerde bazı şüpheliler belirlendi. Yaşanan olayı A.F. (28) isimli şüphelinin azmettirdiği anlaşıldı. Çalışmaların devamında, Nail El Naif'i bıçaklayan kişinin Afganistan uyruklu A.N. (26) olduğu anlaşıldı. Polis olaya karışan diğer şüphelileri de belirledi.

Çalışmaların ardından bıçağı kullanan A.N. ile gasp girişiminin planlayıcısı A.F.'nin de aralarında olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. A.F.'nin 9 suç kaydı olduğu öğrenildi.