Hasan Aydoğan’ın babası: Ekiplerin fazlalaştırılmasını istiyorum

Kırşehir'de 25 Mart'tan bu yana kayıp olan Hasan Aydoğan'ı (21) Kızılırmak Nehri'nde arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Arama çalışmaları yarın erken saatlerde yeniden başlayacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hasan Aydoğan’ın babası Sedat Aydoğan, oğlunun bulunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım isteyerek, “Kırşehir’de katledilip Kızılırmak’a atılan Şeyma bulundu ama oğlum halen bulunmadı. Cumhurbaşkanım sizden yardım bekliyorum. Ekiplerin fazlalaştırılmasını istiyorum. Ciğerim yanıyor. Oğlum 2 gündür aranıyor. Dün ekip biraz fazlaydı. Bugün ekip biraz azaldı. Evladımı artık bulmak istiyorum. Evladımın yerini belirlemek ve toprağını atmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“EKİPLER AZ OLDUĞU İÇİN YEĞENİMİ BULAMIYORUZ”

Kayıp Hasan Aydoğan’ın teyzesi Serbest Özcan ise “Benim yeğenim kayıp. Biz çocuğumuza ulaşamadık. Bizim çocuğumuz kız arkadaşı ile birlikte gitti. Kendi araçlarının içindelermiş. İki tane cani gelmiş. Güvenlik görevlileri çocukları otomobilden indirmişler. ‘Biz polisiz’ diyerek çocukların eline ters kelepçe takarak, kendi araçlarına bindirmişler. Plakalarını gizleyerek, çocuklarımızı ırmak kenarına götürüp, işkence yapmışlar. Sayın Cumhurbaşkanım size seslenmek istiyorum. Yeğenim sağ mı, ölü mü? Bilmiyoruz. Ekipler az olduğu için yeğenimi bulamıyoruz. Destek istiyoruz. Ekipleri fazlalaştırın. Bizi yeğenimle kavuşturun” diye konuştu.

“GÜVENLİK GÖREVLİSİNE GÜVENMEYECEĞİZ DE KİMLERE GÜVENECEĞİZ?”

Tutuklanan 2 güvenlik görevlisinin en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Özcan, “Bizim ciğerimiz yandı. Başkalarının ciğeri yanmasın. Bu canilere idam istiyoruz. Çocuklara olmadık işkenceler yapmışlar. Yeğenimin kız arkadaşı 18, kendisi ise 21 yaşındaydı. Daha gençliklerinin baharındalardı. Kızılırmak’ta aramalar yapılıyor ama ekipler yetersiz. Biz güvenlik görevlisine güvenmeyeceğiz de kimlere güveneceğiz. Canlı ya da cansız çocuğumuzun bulunmasını istiyoruz” dedi.

KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI: SUÇ İŞLEYENLERİN EN AĞIR CEZAYI ÇEKMESİNİ İSTİYORUZ

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 4 gün önce Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan’ın tabancayla öldürdükten sonra Kızılırmak Nehri’ne atılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını belirten Ekicioğlu, şunları söyledi:

* Kentimizde hiç istenmeyen bir olay yaşandı. Bu olay hepimizi derinden üzdü. Bildiğiniz gibi suçu işleyen 2 kişi belediyede güvenlik personeli. Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir, arkadaşlarımızın çocukları oluyor. Bu acı olay sadece Kırşehir’i değil Türkiye’yi derinden sarstı. Bunun için acılı aileye başsağlığı diliyoruz. Suç işleyenlerin de en ağır cezayı çekmesini istiyoruz.

* Bu masum insanların hiçbir suçu olmadan cinayete kurban gitmeleri de hepimizi derinden üzdü. Bunun için Türkiye’ye ve ailelere başsağlığı diliyoruz. Hiç olmaması gereken olay maalesef Kırşehir’de oldu. Bu kişilerin belediye personeli olması bizi daha da derinden üzdü. Çünkü Kırşehir Belediyesi’nde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan insanların 5 yılda bir güvenlik görevlisi vizeleri yapılıyor. Emniyetin bu vizeleri yaparken daha iyi soruşturma geçirmesini bekliyoruz.

“BİZDEKİ DOSYALARINDA SABIKALARI YOK”

Belediye çalışanı iki güvenlik görevlisinin geçmişe ait suç dosyasının bulunmadığını kaydeden Ekicioğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Tabi bu bizim hiç beklemediğimiz bir olay. 8 yıl önce göreve başlamış arkadaşların sicil dosyalarına baktığımızda olumsuz bir şey görmedik ama psikolojik bir olay olduğunu düşünüyoruz. Toplumda bu tür zararlı insanların olduğu da bir gerçek. Bu bütün kurumlarda olabilen bir gerçek.

* Kurumların bu tür belgeleri verirken daha dikkatli olmasında yarar var diye düşünüyorum. Bu kişilerin bizdeki dosyalarında sabıkaları yok. Bizdeki sicil dosyalarında bir şey görülmüyor. DHA