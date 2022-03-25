Hatay’da dolandırıcılık operasyonu: 5 gözaltı

Hatay’da banka ve kredi kartı hesapları ile dolandırıcılık yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, banka ve kredi kartı hesaplarını toplayan ve dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Antakya ve Defne'de bulunan 7 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 11 telefon, 17 sim kart, 3 hard disk, 1 laptop, 6 taşınabilir bellek, 1 hafıza kartı, 30 banka ve kredi kartı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alınırken haklarında adli işlem yapıldı. İHA

İlginizi Çekebilir 'Sazan sarmalı' dolandırıcılığına 1088 yıl hapis talebi