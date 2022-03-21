Hemzemin geçitte feci kaza! 2 kişi yaralandı, 41 küçükbaş öldü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki hemzemin geçitte, kamyonet ile yolcu treninin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, 41 küçükbaş ise öldü.

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Kaza, dün akşam Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Hemzemin geçitten geçmeyen çalışan Mesut O.’nun kullandığı 46 ACA 293 plakalı ve küçükbaş yüklü kamyonet ile Malatya’ya seyir halindeki yolcu treni çarpıştı.

Kazada Mesut O. ile yanındaki Erhan O. yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Türkoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyonetteki 41 küçükbaşın da öldüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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