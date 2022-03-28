İşin ilk gününde feci şekilde can verdi

Şanlıurfa’da çatı montaj işinde çalışan işçi, ilk iş gününde fabrika çatısından düşerek hayatını kaybetti.

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Olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yaşandı. Çatı montajı yapan bir firmada bugün işe başlayan 29 yaşındaki Sedat Aslan, mesai arkadaşlarıyla birlikte OSB'deki bir fabrikanın çatısının montajını yapmaya gitti.

ÇATIDAN AŞAĞI DÜŞTÜ

Çatıya çıkan işçi, rüzgarın da etkisiyle dengesini kaybedip aşağı düştü. İşçinin düştüğünü gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan işçi, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Geride gözü yaşlı bir eş ile 3 küçük çocuk bırakan talihsiz işçinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. İşçinin düştüğü bölgede inceleme yapan ekiplerin, olayda firmanın ihmali olup olmadığını araştırdığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İHA

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