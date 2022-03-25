İstanbul’da 266 kaçak silah ele geçirildi

İstanbul’da silah kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonlarda, sevkiyat sırasında 266 tabanca ve silah malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde silah kaçakçılarına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Soruşturma kapsamında il genelinde silah ticareti yapan şebekeye yönelik yapılan fiziki takip sonucunda 22 Mart'ta Ümraniye'de silah sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan polis, operasyon için düğmeye bastı. Emniyet ekiplerince belirlenen güzergahta V.F.Ö., S.K., Ö.A. ve M.İ. isimli 4 silah kaçakçısı, sevkiyat sırasında suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin araçlarında, ikametlerinde ve belirlenen silah depolarında yapılan aramalarda 266 tabanca, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, bu silahlara ait 39 fişek, 50 şarjör, 393 tabanca namlusu, 50'si kurusıkı olmak üzere 75 tabanca gövdesi, 75 sürgü ve 145 bin lira para ele geçirildi.

Ele geçirilen silahların, orijinal silah sayısı bakımından ülke tarihinin en büyük operasyonu olarak kayda geçtiği ileri sürüldü.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler, “6136 S.K.M.” suçundan dün Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Mahkemeye sevk olan şüphelilerden M.İ., “adli kontrol hükümleri” uyarınca salıverildi. V.F.Ö., S.K. ve Ö.A. isimli diğer 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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