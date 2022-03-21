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İstanbul’da doktora şiddet! Olayın görüntüleri ortaya çıktı

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 

Yayınlanma: 07:45 - 21 Mart 2022 Güncellenme:
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Olay, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servis bölümünde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

M.K., acil servis kapısı önündeki şeridi geçmek istedi. Daha sonra güvenlik görevlisi M.K.’ya beklemesi gerektiğini söyledi.

Güvenlik görevlisi ile M.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.K.’nin güvenlik görevlisine tokat attığı, olaya müdahale etmek isteyen acil serviste görevli doktor M.S.D’yi de darp ettiği belirlendi. Olayın ardından M.K. gözaltına alındı.

“HEPİNİZİ GÖMMEZSEM ADAM DEĞİLİM”

Kavga anı hastanede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde M.K. isimli kişinin “Hepinizi gömmezsem adam değilim” dediği anlar saniye saniye görüntülendi.(DHA)

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