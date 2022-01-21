İstanbul’da ‘Halk Ekmek’ büfesine saldırı

İBB’ye bağlı Halk Ekmek’in Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’ndeki büfesine, sabah saatlerinde bir kişi saldırarak camlarını kırdı. “Sizin yüzünüzden fırıncılar aç mı kalacak? Kapatmazsınız burayı yakarım” diyerek büfeyi işletenleri tehdit edip camları kıran C.S’nin polis tarafından yakalandığı öğrenildi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Zeytinburnu Telsiz Mahallesi 314 sokak üzerinde bulunan Tuncer Metin tarafından işletilen büfeye, 21 Ocak günü saat 11.30 sıralarında bir şahıs tarafından saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre saldırgan taşla büfenin camlarını kırdı ve “Sizin yüzünüzden fırıncılar aç mı kalacak? Burayı kapatacaksınız. Eğer kapatmazsanız gelir burayı yakarım” diye bağırdı.

Ekmek konulan bir kasayı da çöpe atarak olay yerinden uzaklaştı. Büfeyi işleten aile, Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi amirliğine giderek şikâyetçi oldu ve tutanak tutuldu. Şikayetin ardından saldırgan C.S'nin yakalandığı öğrenildi.

“HUKUKİ SÜRECE MÜDAHİL OLACAĞIZ”

Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, saldırıya tepki göstererek gerekirse büfenin önünde 24 saat nöbet tutacağını söyledi.

Büfenin sigortalı olduğunu ve Halk Ekmek tarafından onarılacağını belirtti. Nama, saldırıya ilişkin hukuki sürece de müdahil olacaklarını ifade etti.

Nama, İstanbul'da 610 büfe bulunduğunu, 1.5 yıl öncesinde ortalama günlük 800 bin olan somun ekmek üretiminin, yoğun talep nedeniyle bugün 1.9 milyona kadar çıktığını vurguladı.

Ekmeği maliyetin altında bir fiyata sattıklarını dile getiren Nama, “Sağlıklı ekmeği ucuza halka ulaştırmak için uğraşan vatandaşlarımız saldırıya uğruyor maalesef. Onların sonuna kadar yanındayız” dedi.

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