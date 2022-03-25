İzmir’de Nevruz gösterileri ile ilgili gözaltı sayısı yükseldi

İzmir'de geçen pazar günü düzenlenen “Nevruz Mitingi”nde, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterini açarak yasa dışı slogan atıp örgütsel marşlar söyleyerek PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü propagandasını yaptığı tespit edilen 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, gözaltı sayısı 49'a yükseldi.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 20 Mart’ta Alsancak semtinde yapılan etkinlikte bir grubun terör örgütü PKK/KCK’nın elebaşı Abdullah Öcalan posterini açarak örgütü öven slogan atmasıyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde 59 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce koordineli olarak yapılan çalışmalarda, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü propagandasını yaptığı tespit edilen 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik, İzmir merkezi ve ilçelerinde bugün saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 49’a yükseldi. (İHA)

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