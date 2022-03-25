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Kastamonu’da suç makinesi şahıs yakalandı

Kastamonu'da çeşitli suçlardan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yayınlanma: 12:44 - 25 Mart 2022 Güncellenme:
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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık gibi 23 ayrı suçtan toplam 18 yıl 91 ay 97 gün hapis cezasına çarptırılan Nevşehir nüfusuna kayıtlı M.T.’nin (30) Abana ilçesindeki bir madencilik şirketinde çalıştığını belirledi.

Düzenlenen operasyonla M.T., çalıştığı maden şirketinde kıskıvrak yakalanarak İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Adli makamlarca tutuklanan M.T., Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

JASAT, aranan şahsı kolluk kuvvetlerine kimlik bildiriminde bulunmadan çalıştıran madencilik şirketine de 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’na aykırı hareket etmekten para cezası uyguladı. (İHA)

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